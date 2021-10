$!“Espero, como dicen, ley, orden y macana”: reacción de Raquel Arbaje a designación de director de la Policía

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, tras anunciarse la nueva designación de Eduardo Then como el nuevo director de la Policía Nacional, dijo que como ciudadana espera “ley, orden y macana”.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Arbaje expresó: “Este es el nuevo director de la @PoliciaRD #EduardoAlbertoThen. Hoy se presenta el marco teórico, pero la práctica se verá. Los ciudadanos serán los jueces, yo como dominicana espero como dicen Ley, orden y “macana”.

El post generó varios comentarios por la palabra “macana”, la cual algunos asociaron a que los policías agredieran a los ciudadanos con ese instrumento, como ocurría en el pasado. Esa versión fue rechazada por la primera dama.

“Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres . Que se aplique no es en la población . Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce . Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios”, le contestó a uno de los seguidores.