$!Evo Morales afirma que analiza volver a Bolivia o viajar a Argentina

'No pierdo la esperanza de, en cualquier momento, volver a Bolivia y, si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía', dijo Morales en una entrevista con una radio argentina.

En tanto, Alberto Fernández dijo a la misma emisora que considera que el de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado martes, 'claramente es un gobierno inconstitucional'.

También cuestionó la actuación de la OEA y dijo que la gestión de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, 'será recordada como de las más penosas que la OEA ha tenido'.

Sostuvo que la democracia debe volver 'cuanto antes' a Bolivia 'sin ningún tipo de proscripción' a Morales y al MAS.

'Esto lo hablé también con (el presidente chileno) Sebastián Piñera el otro día de que, consumado el hecho de los golpistas, exijamos que la democracia vuelva cuanto antes y que no haya proscritos.. (...) Piñera me daba la impresión como que no entendía de qué le estaba hablando y cuando lo entendió me dijo que lo iba a ver y no tuve más noticias de él', dijo.