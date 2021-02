$!Excandidato a diputado cuestiona extensión de suspensión a funcionarios del voto en el exterior

El excandidato a diputado de Ultramar en Estados Unidos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yomare Polanco, criticó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender nueva vez por 60 días, con disfrute de sueldo, a los funcionarios y empleados del voto dominicano en el exterior (OCLEE) para ciudades de Estados Unidos.

Precisó que con la extensión de la decisión se sigue dando largas a la solución del conflicto electoral originado en las pasadas elecciones dominicanas realizadas en la circunscripción 1 de EE.UU., calificadas por la diáspora como una “mafia electoral”, indica una nota de prensa.

Cuestionó el hecho de que se le pague vacaciones por dos meses más, refiriéndose a la suspensión, “a un grupo de delincuentes en vez de procesarlos judicialmente”.

La nota dice que Polanco habló en una rueda de prensa, en la que reiteró su lucha para que se verifiquen las circunstancias en que desaparecieron 5,677 votos nulos a fin de evitar su revisión, ordenada con fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) en República Dominicana.

“En un país donde no se respeten las cortes y se desacaten las decisiones de un Tribunal Superior como el TSE y no se haga una orden de arresto por desacato, hay que cerrarlo, porque está claro que la justicia no existe en ese país”, dijo Polanco.

Junto a Polanco estuvieron, en representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos, José Abreu, abogado por el Estado de New Jersey; Rafael Brito, comunitario; Luis Cartagena, periodista, y Oscar Pèrez, politólogo.

Reiteró que las autoridades electorales actualmente suspendidas, junto a otras más, “obstruyeron la justicia en el pasado proceso para eliminar las pruebas de su delito y evitar el reconteo de votos con lo que se demostraría su victoria”.

“En las OCLEEs de la Junta Central Electoral de Washington DC y Pensilvania nunca se pudieron contar los votos porque fueron quemados y en New Jersey violentaron las valijas, contaminaron los votos y se robaron 28 colegios completos”, sostuvo.