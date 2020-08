$!Excandidato a diputado JCE y TSE apliquen la ley con votos diputación nacional

El excandidato a diputado nacional por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Abraham Cid, exigió de las autoridades electorales ser justos, aplicar y cumplir la ley de manera adecuada.

Conforme a una nota de prensa, Cid afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) no aplicó la correcta distribución de los votos a los diputados nacionales, tal como lo refiere el artículo 269, de la Ley del Régimen Electoral vigente No. 15-19, que trata los criterios para la adjudicación de los cargos electivos del diputado nacional.

El político deploró que le han rechazado varios recursos que ha sometido ante esta situación.

“La Junta ha hecho una mala interpretación de la ley, pues el diputado nacional se favorece con la sumatoria de los votos congresuales, tanto del nivel senatorial como de los diputados, así como las alianzas que estos han firmado”, explicó.

Afirmó que no se realizó el escrutinio y adjudicación como ordena la ley, por lo que entiende que con ese manejo del proceso le fue arrebatada la victoria en los pasados comicios del 5 de julio.

“Hemos podido detectar una violación al derecho fundamental de ser elegido por parte de la JCE, lo cual afecta gravemente nuestras posibilidades de resultar electo para la posición a la cual nos postulamos, toda vez que solo se nos están computando los votos de los diputados y no los de los senadores y alianzas que realizamos, como manda la ley electoral”, aclaró.

El candidato resaltó que en la Resolución No. 58-2020 sobre Votación y Resultados Separados entre Niveles de Elección en las Elecciones Generales Extraordinarias del 5 de julio de 2020, la JCE hace la separación de los niveles de elección senatorial y de los diputados, a pesar de que ambos son congresuales o congresionales (como lo refiere el Reglamento), y en su parte dispositiva esta Resolución no solamente hace la separación de estos niveles, sino que además establece que con la boleta de los senadores se estarán escogiendo conjuntamente los diputados ante Parlamentos Internacionales (los cuales siguen siendo diputados), y, por otro lado, la boleta del nivel de los diputados donde establece que con esta se escogerá conjuntamente a los Diputados Nacionales por Acumulación de Votos, por lo que la misma Junta se contradice al hacer la división.

“Como se puede observar, esta Resolución de la JCE es a todas luces una violación a nuestra Constitución debido a que el Congreso Nacional, se compone de senadores y diputados, según el artículo 76, de nuestra Constitución”, manifestó.

Cid reclamó que ha sometido tres recursos, uno de amparo y dos de apelación, dos de los cuales el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó, uno porque considera que ese tipo de petición no es de amparo y otro porque supuestamente le faltaba una copia de la Resolución 68-2020. Sobre el tercer recurso, dijo esperar la respuesta del TSE y que el organismo evacue una sentencia apegada a la ley.

“La Junta viola la ley 15-19 en los artículos 268 y 269 y el TSE no ha hecho valer nuestras reclamaciones por la vía legal. Solo deseo que el TSE ordene a la JCE a que aplique la ley de manera correcta y no ambigua como lo ha hecho, y en efecto, el TSE no ha hecho valer la normativa”, declaró.