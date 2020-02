$!Exonerada la activista que fue a prisión por insultar al presidente de Uganda

En una vista celebrada hoy en el Tribunal Superior de Kampala, Henry Peter Adonyo ordenó su liberación 'inmediata' al argumentar que el juzgado no tenía jurisdicción para condenarla por acoso cibernético y tampoco garantizó un juicio imparcial.

El día de la condena, Nyanzi llevaba recluida desde el 2 de noviembre de 2018 en la cárcel de máxima seguridad de Luzira, en Kampala, de ahí que debiera cumplir otros nueve meses entre rejas.

La activista estalló hoy en júbilo tras conocer el veredicto en el tribunal, adonde acudió con el poemario 'No roses from my mouth', que escribió en la cárcel.

Nyanzi, que ha colaborado como investigadora en la Universidad de Makerere, una de las más importantes de África Oriental, es doctora, antropóloga y ha escrito sobre el virus del sida (VIH), sexualidad y la salud de las mujeres, además de poner en marcha una campaña para conseguir compresas y productos íntimos gratuitos para la niñas.

También es una pionera de los estudios africanos 'queer', un amplio término procedente del inglés promovido por la comunidad LGBT para acoger a cualquier persona que no se identifica como heterosexual.

Museveni, que participó en el pasado en rebeliones militares para derrocar a los presidentes ugandeses Idi Amin (1971-1979) y Milton Obote (1980-1985), gobierna el país desde 1986 sin prácticamente oposición política.