$!Expertos analizan retos y oportunidades de la religión en simposio virtual

"Muchas veces, en la Iglesia solo defendemos la fe. No obstante, para lograr un equilibrio en medio de las ideologías de hoy, debemos abordar temas actuales que nos brinden un espacio de participación en la defensa de causas sociales comunes", dijo Astacio.

“Debemos volver a una nueva reflexión teológica, en la que podamos estar atentos a las señales de los tiempos, como la que estamos atravesando actualmente por el COVID-19. No podemos entender la fe al margen de esta nueva realidad”, aseguró Jiménez al abordar la temática desde la perspectiva de la Iglesia católica.

De su parte, Collot refirió que para que los retos y oportunidades del sector religioso puedan tener sentido, “la religión debe retomar su libertad de reunión y de acción que le permita reivindicar y ejercer sus derechos, así como participar en un movimiento de solidaridad que ayude en el proceso de la nueva socialización".

Hawkins, al tratar las maneras en las que las organizaciones de fe pueden llevar su mensaje con más eficacia en la era pos-COVID, sostuvo: “Las religiones tienen herramientas que pueden ofrecer a la sociedad para ayudar con acompañamiento psicológico y social, aliviando la falta de esperanza en nuestras distintas sociedades”.

Aseguró, además, que es desde esta realidad que la religión puede hacer su mayor contribución.

“Los hombres y mujeres de las diferentes religiones debemos colaborar unos con otros y con los que no profesan alguna fe en el servicio a todos los seres humanos. Se impone aprender la lección del COVID o nos esperarán pruebas más radicales por no cuidar del planeta o no velar por el bienestar de nuestro prójimo”, dijo David Álvarez, vicerrector académico de PUCMM durante.

Del mismo modo, Gary Doxey, director asociado del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young comentó que “la colaboración interreligiosa es esencial. He observado cuán importante es el diálogo interreligioso, ya que esto cultiva las amistades y un mayor aprecio unos a otros”.

Sobre el simposio

Desde 1994, la Universidad Brigham Young, entidad afiliada a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha organizado un simposio anual dedicado a analizar y discutir la ley y la religión.

Cerca de 1,500 líderes gubernamentales, académicos, religiosos y visitantes de 125 países se han reunido para abordar los principios de la libertad religiosa y explorar mecanismos sobre cómo implementar mejor estos principios relacionados con las garantías de derechos humanos fundamentales en todas las sociedades del mundo.

Se ha realizado presencial cada año y delegados de todo el mundo han asistido a la universidad en su sede de Provo, Utah, Estados Unidos. Debido a la pandemia este año, el comité organizador decidió llevarlo a cabo en modo virtual y seguir así con esta importante tradición académica.

Gracias a las características especiales de la versión del simposio este año, otras tres regiones del mundo también llevarán a cabo sus sesiones en las próximas semanas. Tal es el caso de Centroamérica, Filipinas y Asia del Norte.