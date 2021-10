$!Explosivas declaraciones de políticos que causaron furia, asombro y morbo

“Es que tú no puedes castigar, no puedes sancionar como si fuera una violación a un tercero a una gente que usted tiene una relación formal, garantizada con consecuencias civiles”, manifestó Genao durante una entrevista realizada en el programa Matinal.

Tras el escándalo, el senador se disculpó y prometió impulsar en la siguiente reunión de la comisión bicameral que se eliminará ese punto.

“Si al nosotros dar respuesta a esa pregunta directa ofendimos a la mujer, a la sociedad, humildemente, le pedimos disculpas y decir que en la próxima reunión de la comisión bicameral vamos a plantear la redacción original de la propuesta nuestra que sancionaba ese tipo penal con 10 a 15 años”, dijo el legislador durante una entrevista en el programa radial Gobierno de la Tarde”.

Los casos de Abinader y Raquel Arbaje

Al político le siguieron el pasado domingo el mandatario Luis Abinader y su esposa Raquel Peña. El primero provocó burlas, asombro y mucho morbo cuando dijo que era “mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro”. Su expresión se produjo cuando una periodista le preguntó qué se haría con los agentes de la Policía Nacional que quedaran no aptos para la institución, tras someterlo a una evaluación, dentro de los planes de una reforma policial.

“Caso que fuese así, que hubiese un caso de esa naturaleza, es mejor tenerlo afuera, que tenerlo adentro, malo es tenerlo adentro, lo que hay es que, si se determina algo, ir y darle el seguimiento que tenemos que hacerle, pero si lo tenemos adentro es el problema”, adujo el gobernante.

Por el mismo tema de la reforma policial, pero en otro contexto, la primera dama tuvo que retractarse luego de recibir fuertes críticas y ser tendencia por dos días en las redes sociales. Arbaje colocó un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual presentó al nuevo director de la Policía, Eduardo Then, y dijo que esperaba que se actuara con “ley, orden y ‘macana’”.

La palabra “macana” cayó como un balde agua fría en la población, que la asocia a los tiempos en que los policías repartían macanazos contra los ciudadanos. Esto provocó que la esposa del presidente también diera marcha atrás y reconociera que no había usado correctamente el término.

“Es cierto, el término no era el correcto. Pero no soy perfecta. Y sufro cuando veo casos como el de la arquitecta Rosado, y otros tantos. Yo también he sido asaltada hace 18 años, mi hermano clavado con tijeras en su trabajo hace 25 años y no eran delincuentes comunes en su caso”, expresó en el mensaje que tiene fijado en su cuenta de Twitter @RaquelArbaje.