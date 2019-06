$!Familiares de agente al que le “echaron boche” denuncian trama para hacerle daño

El padre del agente dice que no defiende vagabunderías, que está seguro de que su hijo no participó en ningún atraco y que además, alega tener pruebas de ello. “Los querellantes desestimaron la demanda contra él, yo hablé con ellos. Me dijeron: ‘su hijo no participó’. Mi hijo no tiene ni arma de reglamento asignada”, expresa Grullón Minaya. Y muestra el Acta de Desistimiento en la que los querellantes José Agustín Espinal Sánchez y Joaquín Bonely Soto Pérez declaran no tener interés en mantener la denuncia en contra del agente Robinson Grullón Olmos.