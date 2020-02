Fotógrafo yemení deportado por EEUU: 'Siento que mi vida está en peligro'

Nueva York, 4 feb (EFE).- El yemení Anwar Alomaisi llevaba viviendo dos décadas en Estados Unidos, donde trabajaba como fotógrafo, hasta que a finales de enero fue deportado a Yemen, desde donde asegura a Efe que su vida está en peligro.

El avión que lo transportaba llegó el pasado 28 de enero a la ciudad de Adén, capital del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y que se bate en una lucha fratricida desde 2015 con el grupo rebelde de los hutíes, que controla Saná.

Sin embargo, Alomaisi prefiere no revelar el lugar donde se encuentra, aunque confiesa: 'Ahora me siento seguro, pero no estoy con mi familia. Mi madre está en otro lugar donde podría ser asesinado o ser detenido porque allí hay guerra'.

Vive alojado en la casa de otra persona, donde dice sentirse estresado y con dificultades para conciliar el sueño.

'Estoy triste, enfadado, con el corazón roto. No puedo dormir ni comer bien y pienso continuamente sobre mi vida y sobre Estados Unidos', explica Alomaisi, que tiene 42 años.

Cuenta que el pasado 21 de enero hizo una visita rutinaria a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), donde se pasaba cada seis o nueve meses debido a que se encontraba bajo 'supervisión'.

Pero la visita se acabaría convirtiendo en una pesadilla para Alomaisi.

'Me dijeron que me iban a trasladar a Yemen y les dije que no, que mi país está en guerra, que mi vida está en peligro, que soy fotógrafo y trabajo para algunos periódicos y que estoy en contra de muchos grupos allí', apunta.

Pero la decisión estaba tomada y tras una semana de arresto fue trasladado al aeropuerto y embarcado a la fuerza en un avión con destino a Adén.

Asegura que hasta el último momento les pidió que recapacitaran, que no lo metieran en el avión, 'y uno de ellos me dijo: no te quieres callar, voy a poner cinta en tu cara para que no puedas hablar'.

En Nueva York, donde residía, su amigo Ibraham Qatabi ha lanzado una campaña para intentar lograr que Alomaisi regrese a Estados Unidos.

Asegura que el fotógrafo contribuía a la comunidad y que están recopilando información e indagando las circunstancias en las que fue expulsado.

'Fue forzado a subir al avión', insiste Qatabi.

Decenas de ONG denuncian periódicamente las deportaciones practicadas por las autoridades de Estados Unidos, que desde la llegada al poder del presidente Donald Trump han cargado contra los inmigrantes de países latinoamericanos y de Oriente Medio. EFE