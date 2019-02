Funglode vuelve a ser situada entre los mejores centros del pensamiento del mundo

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) informó este jueves que por quinta vez fue situada entre los mejores centros de pensamiento de América Latina y el mundo, según el Global Go To Think Tank Index Report 2018 de la Universidad de Pensilvania .

“Funglode alcanzó la posición 38 entre los centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina, un sitial que logró en el ranking dado a conocer en enero de 2018. También volvió a destacar en las categorías: Política medioambiental, Política exterior y asuntos internacionales y Uso de redes sociales”, dijo en una nota de prensa.

Dijo que en política medioambiental, logró la posición 91; en política exterior y asuntos internacionales, alcanzó la casilla 117, y en uso de redes sociales, la 76.

“En el documento, dado a conocer ayer miércoles, Funglode vuelve a recibir el reconocimiento de la más reputada evaluación sobre el desempeño de los think tanks, lo cual la consolida entre los mejores centros de pensamiento latinoamericanos y del mundo”.

El índice Global Go to Think Tank es el resultado de una encuesta internacional que busca la opinión de más de 7,500 académicos, donantes públicos y privados, responsables políticos y periodistas. Estos colaboran para clasificar a más de 6,600 think tanks utilizando un conjunto de 28 criterios desarrollados por el TTCSP (Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles Instituto Lauder, por sus siglas en inglés).

Funglode fue el primer centro de pensamiento dominicano en ingresar al Global Go To Think Tanks Index Report, en el año 2014.

El proceso de selección para establecer el ranking incluye la evaluación de eficacia de paneles de expertos. Se toman en cuenta, entre otros aspectos, la calidad y reputación de las investigaciones y análisis que producen las instituciones. Que sus estudios tengan una alta calidad y rigor, y que estén accesibles a los responsables de formular políticas públicas, a La capacidad de producir investigación de alta calidad, rigurosa y orientada a las políticas los medios de comunicación y al público en general.

Sobre el informe

El Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles Instituto Lauder (TTCSP) de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento de más de 75 países y 100 ciudades del mundo.