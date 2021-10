$!General Then: “Para volver a la Policía tuve que hacerlo solo”

Then explicó que en ese momento se le violaron todos sus derechos y que para volver a ser reintegrado a la Policía luchó por más de cuatro años, donde se cansó de ver que nadie le ofrecía ayuda.

El recién designado director de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Then, se refirió este martes a la “pensión arbitraria” de la que fue objeto en el 2010, la cual tuvo que llevar hasta los tribunales para volver a las filas de orden.

“Se logró con mucho esfuerzo y amargura, pero la única palabra que sabía decir era que Dios es más grande que todo y aquí estamos para servirle a una sociedad que quiere a alguien que luche con transparencia en una institución como esta donde hay buenos y malos hombre”, manifestó el director de la Policía.

Dijo que durante todo los años que lleva en esa institución ha estado esperando la transformación de la misma para el bienestar de toda la sociedad y que desde el 1982, hasta la fecha sigue viendo la misma Policía que vio como cadete y que ahora se encuentra peor.

Manifestó que a su paso por la Policía ha tenido que estar como “una culebra, para no entrar a un” sistema maldito” que ha existido en la institución.

“Un sistema donde se arrastra a los hombres deshonestos, irresponsables que no tiene vocación de servicio, que no saben ni siquiera dónde van y en que van, sino al bienestar propio de complacer las necesidades y curiosidades de otros que lo impulsan a hacerlo”, explicó Then.

Explicó que los 39 años que tiene en esa institución ha llegado el momento que Dios tenía planeado para el, ya que encontró a los actores que acompañarían a la Policía Nacional a ser transformada, al tiempo que señaló no busca hacer de ella un supermercado, ni un medio de sustento para el alto mando policial que corresponde a los más de 38,000 agentes que la componen.