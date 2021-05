$!Girón Jiménez dice MP posee órdenes recibía por WhatsApp de Cáceres, Torres Robiou y De Aza

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez sostuvo que el Ministerio Público tiene en su poder las conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente recibía órdenes de varios superiores como parte del entramado de corrupción que funcionaba en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

“Cuando se produce el cambio de gobierno, el coronel Rafael Núñez de Aza me dice a mi ´Girón corre borra todos tus whatsApps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años´ y yo fiel sirviente le dije ´sí señor´, pero afortunadamente no fue misión cumplida”, manifestó.

Girón Jiménez indicó que el Ministerio Público posee esas conversaciones de WhatsApp, tras los allanamientos que le realizaron.

“¿Por qué digo afortunadamente? Porque en los allanamientos que me hizo el Ministerio Público en los cuales tiene mis celulares abiertitos, los tiene sin claves, ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Núñez de Aza, tanto del señor Adán Cáceres, tanto de Juan Carlos Torres Robiou y de él mismo (Núñez de Aza) para su desagradable sorpresa”, sostuvo.

Girón Jiménez explicó una de las órdenes que supuestamente recibía de Núñez de Aza.

“En mis celulares, en mis WhatsApp, para mala suerte de él están todas las órdenes que me daba, porque él me mandada una foto de la cédula de la persona para incluirla en nómina, él me le ponía el monto de la nómina y su firma para que yo no me equivoque”, manifestó.