$!Giuliani mantiene contactos con exfiscal de Ucrania en un viaje a Europa

Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Budapest este martes con un exfiscal ucraniano, Yuriy Lutsenko, quien se ha convertido en una figura clave en la investigación del juicio político contra el mandatario, según informó este miércoles The New York Times.

A pesar de que los demócratas intensificaron su escrutinio esta semana sobre el papel de Giuliani en la campaña de presión contra el Gobierno ucraniano que está en el centro del 'impeachmnet' a Trump, Giuliani ha estado en Europa continuando sus esfuerzos para rebatir las irregularidades de las que los demócratas acusan a Trump.