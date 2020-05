$!Gonzalo: El pueblo es el que tiene que juzgar quién es el hombre adecuado para esta crisis

"Ofende quien puede, no quien quiere", fue la respuesta del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, cuando se le preguntó su opinión sobre quienes lo quieren vender como una persona “bruta” y sin capacidades.

El candidato, entrevistado en Alofoke sin Censura por Santiago Matías, agregó que lo importante es que él está consciente de quién es.

Al mencionarle por qué no responde a sus adversarios, Castillo señaló que no es de esas personas y que, incluso, uno de sus mensajes de campaña a sus seguidores es no dejarse provocar, que quien le tire una piedra, que le den un abrazo.

Esto lo respondió ante la pregunta de quién está más preparado para ser presidente, si él o el opositor Luis Abinader.

“Ahí hay un pueblo que es el que tiene que juzgar quién es el adecuado para esta crisis”, enfatizó.

Penco

Agregó que cuando el presidente lo bautizó como un "penco de candidato", él lo tomó como un piropo y un halago, puesto que es un término de connotación positiva en la región Sur. Expresó que él asumió el término cuando dio un discurso porque le estaban diciendo mucho penco, pero de buena manera. Reiteró que el PLD ganará en primera vuelta.