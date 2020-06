“Hermann”: el corto animado inspirado en un viral de la pandemia

“Me topé con el vídeo. Me dejó tocado. Me fui a dormir y solo podía pensar en qué imaginaba él cuando salía a tocar, dónde viajaba, qué sensación tenía. Por la mañana me levanté y escribí el guion”. Jordi García es el director de “Hermann”. La historia de un abuelo, afectado por el Alzheimer, conmovió a los usuarios de las redes sociales cuando se viralizó un video en el que salía a dar un concierto con su armónica mientras los vecinos aplaudían al personal de salud que luchaba contra el coronavirus.