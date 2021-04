Hombre se asila en Francia tras recibir amenaza de muerte del coronel César Maríñez

“Con un cabo de la Policía que le dicen Bulín me mandó el mensaje, fueron a mi casa fuertemente armados con una patrulla... me dijeron venga salga y yo les dije que no salgo de la casa y desde la galería me dijo: oye el coronel Maríñez te mandó a decir que si tu continúas acusándolo tú serás el próximo muerto”, manifestó el hombre aterrorizado.

“Yo fui a Villa Altagracia e hice cuatro manifestaciones pacíficas y el coronel Maríñez me mandó a decir con un cabo de la Policía que si yo seguía enchinchando (hablando) yo sería el siguiente muerto”, sostuvo.

Narró que al dirigirse a Francia expertos le recomendaron que no regresara a la República Dominicana hasta que el caso se aclare.

“Los franceses me indicaron de no entrar a mi país hasta que el caso no se aclare. Yo tengo miedo de ir a mi país, porque tengo entendido que el coronel Maríñez todavía no está en los banquillos de los acusados y yo me encuentro en Francia como refugiado sin poder ir y manteniendo los hijos de mi hermano”, indicó.