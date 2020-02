$!Hombre se declara culpable de matar a su esposa en un crucero

Un hombre se declaró culpable de haber matado a su esposa en un crucero luego de que esta le pidiera el divorcio en alta mar.

Kenneth Manzanares, de 42 años, admitió ante un tribunal que asesinó a esposa Kristy durante las vacaciones familiares de julio de 2017, mientras sus dos hijos escuchaban una discusión que ambos sostenían.

El hombre declaró al fiscal federal del distrito de Alaska que él y su esposa escenificaron una pelea dentro de su camarote en el barco Emerald Princess, luego de que la mujer, de 38 años, le pidiera el divorcio.

Manzanares explicó que la víctima le dijo que él “debía bajarse del barco y retornar a Utah” donde ambos residían. Por tal razón, él le ordenó a los niños que abandonaran el camarote, quienes se fueron a la habitación contigua donde se hospedaban otros familiares, según explica el portal El Diario.

Poco después, la hoy occisa gritó y los niños trataron de regresar al camarote a través de la puerta contigua, pero su padre les ordenó que se quedaran fuera. Por tal razón, los menores fueron al balcón donde vieron a Manzanares golpear a la mujer en la cabeza.

Los médicos del barco intentaron reanimar a la víctima, pero no tuvieron éxito, relata The New York Post. Manzanares enfrenta una sentencia de cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.