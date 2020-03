Instruyen a policías apresar todo el que circule pasadas las 8:00 de la noche

Agentes de la Policía Nacional han recibido instrucciones de superiores de apresar a todas las personas que estén en las calles después de las 8:00 de la noche de este viernes, cuando comienza el toque de queda decretado este viernes por el presidente Danilo Medina para evitar la propagación del coronavirus en el país.

“A partir de las ocho de la noche no puede haber nadie en la calle. Absolutamente nadie. El que esté en la calle es preso. No hay que maltratarlo, preso, preso. No quiero novedad con eso. Que se cumpla el toque de queda. Auxíliese de las Fuerzas Armadas”, se escucha decir en audio llegado a esta redacción y atribuidos a un superior de la uniformada.

En otro audio, también se escucha cuando se determina que hay que darle cumplimento a la declaratoria del toque de queda, por parte del presidente Danilo Medina, como medida para prevenir el contagio por el nuevo coronavirus COVID-19.

En algunas zonas del país ya agentes de la policía se auxilian de alto parlantes para informar a la población de que deben permanecer en sus hogares, pues hay toque de queda.