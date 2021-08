0-1. El Celta avisa al Atlético

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- El Celta de Vigo cerró este sábado la pretemporada con una victoria por 1-0 ante el Wolverhampton inglés, y llegará al inicio de LaLiga Santander invicto y con buenas sensaciones, después de derrotar al conjunto británico en un partido en el que Iago Aspas se reencontró con el gol y su equipo volvió a exhibir un gran nivel defensivo.

El conjunto de Eduardo Coudet lanzó un serio aviso al Atlético de Madrid, con el que abrirá el campeonato el próximo domingo. El Celta transmite la solidez y frescura con la que acabó el curso pasado, presentando así su candidatura a la pelea por los puestos europeos.

El técnico celeste mantiene el bloque que tan buen rendimiento ofreció en su primer año en Vigo con sólo dos retoques: el portero argentino Matías Dituro apunta al once y Javi Galán ocupará el lateral izquierdo.

El Celta fue superior en el primer tiempo, y supo sufrir en el segundo cuando su rival apretó. Con una asfixiante presión, los de Coudet ahogaron al Wolverhampton, incapaz de adaptarse al ritmo gallego.

El técnico argentino mostró sus cartas a Simeone. Nolito parece haberle ganado la batalla a Franco Cervi en el costado izquierdo; el gran rendimiento de Fontán le da opciones de ser el compañero de Aidoo en el centro de la zaga, aunque lo normal sería que actuase el mexicano Néstor Araujo junto al ghanés en el primer partido de la temporada 2021-22.

Un disparo de Tapia y otro de Brais fueron los primeros avisos de un Celta que combinó con velocidad y ejerció un notable ejercicio de presión en cuanto perdió el balón. Sobrepasado el ecuador del primer acto, Hugo Mallo combinó con Santi Mina, al que derribó Saïss dentro del área. Aspas, que volvía tras no jugar los últimos dos amigables, no falló desde los once metros.

El guión varió en el segundo acto. El equipo inglés metió atrás al Celta, que supo sufrir. Aidoo evitó en dos ocasiones el gol de Marcal y Dituro a Adama. El Wolverhampton apretaba, y Raúl Jiménez rozó el empate con un disparo al poste.

- Ficha técnica:

0 - Wolverhampton Wanderers: José Sá; Ki-Jana Hoever, Kilman, Coady, Romain Saïss, Marçal; Rubén Neves, João Moutinho; Trincao, Adama Traoré y Raúl Jiménez. También jugaron John Ruddy, Rayan Ait-Nouri, Leander Dendoncker, Cutrone, Morgan Gibbs-White y Fabio Silv).

1 - Celta de Vigo: Matías Dituro, Hugo Mallo, Joseph Aidoo, José Fontán, Javi Galán; Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito; Iago Aspas y Santi Mina. También jugaron Domínguez, Beltrán, Cervi y Solari.

Gol: 0-1, min.30: Iago Aspas, de penalti.

Árbitro: Jon Moss (inglés). Mostró tarjeta amarilla a Romain Saïss y Rúben Neves.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Molineux Stadium con presencia de público en las gradas. EFE

