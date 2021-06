0-1. Finlandia no levanta cabeza

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- A poco más de una semana de su debut en la Eurocopa ante Dinamarca, Finlandia volvió a perder un partido amistoso, 0-1 ante Estonia, y encadena seis encuentros sin conocer la victoria.

En concreto, desde que ganó 1-2 a Bulgaria en la Liga de Naciones el pasado 15 de noviembre, el cuadro finés, aparte de caer este viernes con Estonia, también ha perdido contra Gales (3-1), Suiza (3-2) y Suecia (2-0) y ha empatado frente a Bosnia-Herzegovina (2-2) y Ucrania (1-1).

Los tres últimos duelos, todos amistosos, han sido derrotas. La última, tal vez la más dura, ante un equipo menor que no disputará la Eurocopa y que se llevó una victoria gracias a un tanto de penalti en la segunda parte obra de Rauno Sappinen.

Finlandia saltó al terreno de juego del Olympiastadion de Hensilki sin el que tal vez es su mejor jugador, Teemu Pukki, que inició el duelo en el banquillo por descanso. Sólo en la última media hora, cuando su equipo tenía que voltear el marcador, saltó al terreno de juego sin éxito.

Los hombres de Markku Kanerva apenas tuvieron ocasiones a lo largo de todo el partido. Muy grises en ataque, sólo pudieron marcar por medio de un disparo de Pyry Soiri que se marchó por encima del larguero y con otro intento de Joona Toivio que despejó el portero Karl Jacob Hein.

No hubo mucha más historia. Finlandia no tiene buenas sensaciones y a falta de ocho días para su estreno frente a Dinamarca, no deja de acumular derrotas.

-- Ficha técnica:

0.- Finlandia: Hradecky; Vaisanen (Uronen, m. 62), Toivio (O'Shaughnessy, m. 46), Arajuuri, Raitala; Kamara, Schuller; Soiri (Alho, m. 82), Forss (Jensen, m. 46), Lod; y Pohjanpalo (Pukki, m. 62).

1.- Estonia: Hein; Ojamaa (Vatsuk, m. 65), Tamm, Mets, Teniste (Pikk, m. 53), Kuusk; Vassiljev, Kreida (Soomets, m. 65), Kait (Poom, m. 91); Sappinen (Anier, m. 65) y Puri.

Goles: 0-1, m. 59: Sappinen, de penalti.

Árbitro: Jorgen Daugbjerg (Dinamarca). Mostró cartulina amarilla a Vaisanen (m. 48) por parte de Finlandia y a Puri (m. 64) y a Kait (m. 7 4) por parte de Estonia.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Olympiastadion de Hensilki. EFE