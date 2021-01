0-2. Ocampos y Jordan sentencian al Eibar

Eibar, 30 de enero (EFE).- El Sevilla devolvió al Eibar la derrota encajada en la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán y recuperó en Ipurua los tres puntos perdidos entonces, tras un partido serio y sin florituras, en el que hicieron lo justo para derrotar a un Eibar combativo como siempre, pero que no materializó las numerosas ocasiones de peligro que creó.

El Eibar comenzó fuerte ya que transcurrido apenas un minuto del encuentro hubo un centro de Pozo al que no llegó Muto por poco. Fue un claro aviso de que los locales no iban a especular y quería llevar la iniciativa y apurar todas las opciones de victoria. Después Bryan Gil en una buena jugada individual envío un peligroso centro que Muto estuvo cerca de cabecear. Dos avisos en tres minutos que hicieron dudar al Sevilla. En el minuto 5 Acuña tuvo que abandonar el terreno de juego tras una lesión muscular, que obligó a Lopetegui a recomponer su zaga sacando en su lugar a Rekik.

El Sevilla comenzó a desasirse del dominio armero y trató de contragolpear con peligro con Suso y En-Nesyri dando leves avisos de su peligrosidad. Pero el Eibar no se amilanó y siguió manteniendo la presión. Gil volvió a hacer de las suyas y en el minuto 11 lanzó un centro envenenado que detuvo bien Bono. Jugaba cómodo el Eibar y el Sevilla no acertaba a encontrar el antídoto para contrarrestar el juego ofensivo local.

Tras el primer cuarto de hora el juego se niveló, pero con el balón en buena parte del tiempo en el centro del campo. Los dos equipos fieles a su ideario futbolístico, pero el Sevilla con más dificultades para poder ejecutarlo. Una falta realizada por Diop en el minuto 16, acabó con el saque de la misma en una acción ensayada que culminó con una posible falta dentro del área de Dmtrovic sobre En-Nesyri , aunque el árbitro señaló en primera instancia penalti, tras revisarla por el VAR anuló la pena máxima. Los jugadores eibarreses respiraron aliviados, ya que hubiera sido mucho castigo después del generoso esfuerzo realizado en estos primeros minutos.

El inexistente penalti espoleó al Sevilla, que comenzó a generar más peligro sobre el área armera. En el minuto 26 nuevamente Es-Nesyri cayó dentro del área por una entrada de Bigas. En esta ocasión sucedió al revés, primero no pitó penalti el colegiado, pero tras revisar la jugada por el VAR optó por concederlo. Lo lanzó en el minuto 27 Marcos Ocampos engañando a Dmtrovic y logrando así el primer gol para el Sevilla.

Fue un duro golpe para el Eibar, que trató de rehacerse y en el minuto 32 un saque directo de falta de Bryan Gil lo detuvo bien el guardameta del Sevilla. El Sevilla con el marcador a su favor comenzó a jugar con más comodidad. Pero el Eibar no renunciaba a la presión y a las peligrosas internadas por la banda izquierda de Bryan Gil. Navas también se lanzó al ataque y en una jugada hasta las cercanías de la portería armera, envió el balón demasiado alto. Gil siguió llevando peligro con un centro sobre Diop que en buena posición, lanzó un fuerte disparo que salió fuera por poco en la ocasión más clara del Eibar en esta primera mitad. Un minuto más tarde Kike García lanzó un disparo a bocajarro que detuvo con dificultades Bono, en una oportunidad aún más clara que la anterior de Diop. Gran intensidad del Eibar que no se asustó a pesar de ir con el marcador desfavorable. Al borde del descanso nueva ocasión clarísima de Kike García tras cabecear un centro de Expósito, que pegó en el palo. Tres nítidas ocasiones del Eibar que no llegaron a gol.

La segunda mitad comenzó con un guión similar de empuje del Eibar. Falta sacada por Expósito y Oliveira remató bien, pero sin consecuencias. Una nueva combinación entre Gil y Pape Diop acabó con un tiro entre palos del senegalés, que no iba fuerte, aunque si bien colocado. El Eibar atacaba con insistencia en busca del empate, pero en la primera jugada de peligro Suso pasa a Aleix Vidal, que centra a placer para que Jordán, dentro del área, coloque el balón fuera del alcance de Dmtrovic, logrando el 0-2. La calidad del Sevilla se vio con claridad en esa jugada rápida y precisa.

La situación se complicó aún más para el Eibar cuando en el minuto 58 Dmtrovic, con molestias musculares, fue sustituido por el guardameta suplente Yoel. Un duro mazazo para los armeros. No se rindió el Eibar y en el minuto 62 Bryan Gil aprovechó un error de Koundé para llevarse el balón y cruzarlo muy bien, saliendo fuera por escasos centímetros. Un minuto después un centro de Kike García fue a la cabeza de Enrich, que golpeó con convicción, aunque el balón lo detuvo bien Bono.

El Sevilla fue durmiendo poco a poco el partido y el Eibar comenzó a acusar el cansancio. Los hispalenses jugaban cómodos con su ventaja de dos goles y el Eibar lo intentaba, pero con las ideas menos frescas. Por ello Mendilibar introdujo savia nueva en el campo y retiró a Pozo y a Diop, para meter a Correa y Aleix García, buscando gente de refresco. Ocampos volvió a asustar en un tiro lejano, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. El Eibar en el minuto 82 volvió a llevar peligro por medio de Rober Correa , quien con un tiro raso volvió a dar un pequeño aviso. Más clara aún fue la que tuvo en el minuto 86 Pedro León con un tiro a bocajarro, que detuvo con los guantes bien Bono.

El Eibar espabiló en los últimos minutos y trató de recortar distancias, pero el Sevilla con una ordenada defensa no pasó apenas apuros, aunque cedió el dominio territorial a los locales, pero la última ocasión la tuvo Ocampos con un tiro desde lejos, ya en el descuento. Kike García tuvo la última para el Eibar de cabeza en el último minuto, pero Bono la envío fuera con esfuerzo. EFE

- Ficha técnica:

0 - Eibar: Dmitrovic (Yoel, m. 58); Pozo (Correa, m. 74), Oliveira, Bigas, Arbilla; Inui (Pedro León, m. 46), Diop (Aleix García, m. 74), Expósito; Bryan Gil, Muto ( Enrich, M. 59) y Kike García.

2- Sevilla: Bono, Jesús Navas (Aleix Vidal, m. 46),Koundé, Sergi Gómez (Diego Carlos, m. 81), Acuña (Rekik, m. 7), Fernando, Jordán, Óliver Torres (Rakitic, m. 69), Suso (Munir, m. 81), En-Nesyri y Ocampos.

Arbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Goles: 0-1, m. 27. Ocampos de penalti. 0-2, m. 55. Jordán. Amonestó en el minuto 8 a Paulo Oliveira, en el 16 a Diop del Eibar y en el 61 a Arbilla. Amarilla en el 19 para Sergi Gómez y en el 93 para Munir y Rakitic y en el 94 a Lopetegui del Sevilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimoprimera jornada de LaLiga disputado con lluvia al comienzo en el estadio de Ipurua a puerta cerrada. Son ya 17 encuentros consecutivos sin público debido a la pandemia de la covid-19. EFE

1002935