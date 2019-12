1-0. Un postrero gol de penalti de El Arabi lleva al Olympiacos a Liga Europa

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Un gol de penalti del francés Youseff El Arabi a falta de tres minutos para la conclusión permitió al Olympiacos griego sellar su clasificación para la Liga Europa, tras imponerse este miércoles por 1-0 a un Estrella Roja, al que sólo la sobresaliente actuación del guardameta Milan Borjan le permitió llegar con opciones al tramo final del encuentro.

Obligado a ganar para no despedirse todavía de las competiciones, el Olympiacos no tardó en hacerse dueño del balón, ante la complacencia de un Estrella Roja, que no dudó desde el principio en defender el empate inicial que le servía para acceder a la Liga Europa.

Un dominio que no tardó en demostrarse estéril, ya que si los de Pedro Martins monopolizaron el balón, con picos de posesión por encima del setenta por ciento, apenas lograron inquietar la portería rival, empeñados en buscar constantes lanzamientos lejanos.

De hecho, la primera ocasión de peligro correspondió al conjunto serbio, tras una espectacular galopada a los cinco minutos de juego del lateral derecho Marko Gobeljic, que su compañero Aleksa Vukanovic no supo culminar al errar en el remate.

Una oportunidad a la que no tardó en responder el Olympiacos, que un minuto más tarde, a punto estuvo de inaugurar el tanteador en un disparo de Giorgios Masouras, que había ganado muy bien la posición a su marcador en el interior del área.

Pero poco a poco el ataque del conjunto griego fue cayendo en una intrascendencia, de la que sólo le logró sacar las eléctricas acciones del portugués Daniele Podence, el jugador más incisivo del equipo local.

Precisamente de la botas del atacante luso llegó a los 32 minutos la mejor ocasión del Olympiacos, en doble remate, primero de Podence y posteriormente del noruego Omar Elabdellaoui, que despejó con apuros el portero del Estrella Roja, el canadiense Milan Borjan.

Un susto que hizo reaccionar finalmente al Estrella Roja, que comenzó a inquietar a la zaga local con sus veloces contraataques, como la que propició a los 42 minutos el penalti cometido sobre Marko Marin.

Inmejorable ocasión que el conjunto serbio no supo aprovechar al estrellar en el larguero el balón el portugués Tomané, el encargado de lanzar la pena máxima.

Un fallo que el Estrella Roja a punto estuvo de pagar en los primeros compases de la segunda mitad, en los que el Olympiacos dispuso de dos buenas ocasiones, en especial, en un potente disparo del brasileño Guilherme que obligó a lucirse al guardameta Borjan.

Estampa que se repitió una y otra vez en la segunda mitad y donde no llegó el portero del Estrella Roja apareció el poste, que repelió a los 59 minutos un remate de cabeza del delantero francés Youseff El Arabi.

Y es que si alguien fue responsable de que el Estrella Roja llegase con vida al tramo final del encuentro, ese fue el portero Milan Borjan, que volvió a salvar a su equipo al detener a los 63 minutos un remate desde el interior del área de Podence, que estrelló el balón contra el cuerpo del guardameta.

Un Borjan que, sin embargo, no pudo hacer nada por evitar el gol de El Arabi, que transformó a los 87 minutos un innecesario penalti cometido por el brasileño Jander, que despejó con las manos un balón en el área, y que supuso el definitivo 1-0, que otorgó al Olympiacos el billete para la Liga Europa.

Ficha técnica:

1 - Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui , Meriah, Rubén Semedo, Tsimikas; Guilherme, Camara (Guerrero, m.61), Bouchalakis; Podence, El Arabi (Benzia, m.91) y Masouras (Lovera, m.70).

0 - Estrella Roja: Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic (Jander, m.82) ; Njegos Petrovic, Ivanic; Mateo García, Marin, Vukanovic (Boakye, m.65) y Tomané (Van la Parra, m.58).

Goles: 1-0, m.87: El Arabi de penalti

Árbitro: Daniele Orsato (ITA). Mostró tarjeta amarilla a Camara, Guilherme y Podence por el Olympiacos; y a Rodic, Degenek, Borjan y Jander por el Estrella Roja.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta y última jornada del grupo B de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Georgios Karaiskakis del Pireo (Grecia).EFE