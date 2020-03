1-2. La Real se planta en 'Champions' tras ganar en un Ipurua vacío

Eibar (España), 10 mar (EFE).- La Real Sociedad asciende a la cuarta plaza tras ganar por primera vez desde 2007 al Eibar en un Ipurua vaciado por la crisis del coronavirus y en un partido que resolvieron Mikel Oyarzabal y Willian José para dejar sin fruto el postrero tanto de Charles.

Un dominio abrumador del Eibar en el primer cuarto de hora, con el recurso a sus balones bombeados que tantos réditos le ha dado en su campo esta temporada, parecía orientar el encuentro en favor de un conjunto local muy necesitados de puntos.

La fortuna no es una aliada de los armeros este año y, en la segunda llegada realista, Bigas cruzó su brazo en un balón centrado por Januzaj, el árbitro no dudó y señaló un penalti que no fue protestado por los eibarrerses. Oyarzabal no perdonó y logró su octavo tanto de la temporada para adelantar a su equipo.

Una jugada tonta que hacía un perjuicio de difícil reparación para el Eibar, pero la Real quiso corresponder con una acción similar, en este caso de Zubeldia que también cometió mano dentro del área con la consiguiente máxima pena en el minuto 28.

El chileno Orellana no estuvo tan fino en su ejecución y Remiro le adivinó su disparo para detenerlo y mantener la ventaja donostiarra al descanso de un derbi guipuzcoano insípido por la ausencia de calor y color en las gradas.

La Real tenía tras la primera mitad el partido donde quería y la cuarta plaza en la mano, en pugna con el Getafe, de forma que los txuriurdin se dispusieron a defender su tesoro y dejaron la iniciativa a los armeros.

La ausencia del noruego Martin Odegaard dejaba huérfano de ese último pase a la Real, pero Imanol Alguacil no tenía problemas para buscar soluciones, siempre cimentados en una defensa que rayó a gran nivel para evitar las colgadas al área de los de Mendilibar que apenas inquietarían la portería donostiarra.

El Eibar lo intentaría con todo al dar entrada a Charles como segundo delantero, pero fue su compatriota Willian José el que se llevaría la gloria en el minuto 75, al definir con maestría un intencionado pase de Portu, siempre oportuno.

Charles matizaría los daños en el último minuto en el segundo intento de penalti para su equipo, esta vez terminaría en gol, lo que dio emoción a un tiempo de descuento en el que los eibarreses no encontraron el premio de la épica.

- Ficha técnica:

1 Eibar: Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas (Burgos, min. 82), Cote; Orellana, Sergio Álvarez (Charles, min.66), Escalante; Expósito, Inui (Quique González, min. 77); y Kike García.

2.- Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubeldia, Merino, Sangalli (Guevara, min. 61); Oyarzabal, Willian José (Isak, min. 85) y Januzaj (Portu, min. 66).

Árbitro: Medié Jiménez (Comite Catalán). Amonestó a Bigas (min.15), Cote (min. 29), Escalante (min. 38) por el Eibar y a Zubeldia (min. 28) y Januzaj (min. 25) por la Real Sociedad.

Goles: 0-1, min. 15: Oyarzabal, de penalti. 0-2, min. 75; William José. 1-2, min. 89: Charles, de penalti.

Incidencias: encuentro aplazado correspondiente a la jornada 24 que no se celebró por la contaminación atmosférica tras el derrumbe de un vertedero, sin público en las gradas por las medidas adoptadas por la LFP. EFE

