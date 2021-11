10 datos y curiosidades de la jornada 14

Madrid, 21 nov (EFE).- Diez datos y curiosidades de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander:

1 - LA REAL SOCIEDAD PIERDE EL LIDERARO CINCO JORNADAS DESPUÉS

El empate contra el Valencia (0-0) bajó del liderato de la Real Sociedad después de cinco partidos al frente de la clasificación, en los que ha sumado dos victorias y tres igualadas. El conjunto donostiarra está invicto desde la primera jornada del torneo.

2 - EL REAL MADRID, EL MEJOR VISITANTE DE ESPAÑA Y EL TERCERO DE LAS GRANDES LIGAS

Nada más el Chelsea, en Inglaterra, y el Atalanta, en Italia, promedian más puntos por visita (2,66, por sus 16 puntos en seis salidas) que el Real Madrid en la Liga española, con 2,375. Ni el Liverpool ni el Bayern ni el París Saint Germain. El conjunto blanco ha sumado 19 puntos en sus ocho desplazamientos hasta ahora en el campeonato, con seis victorias, un empate, una derrota, 19 goles a favor y 10 en contra. Este domingo ganó 1-4 en Granada. Es su cuarto triunfo consecutivo entre todas las competiciones.

3 - FELIPE, GOLEADOR 64 PARTIDOS DESPUÉS

Felipe Monteiro recuperó el gol en el Atlético de Madrid, de cabeza, en una acción a balón parado, para darle el triunfo al conjunto rojiblanco frente a Osasuna en el minuto 87. No marcaba un tanto desde el 4 de enero de 2020 al Levante. Desde entonces, había disputado 64 partidos sin atinar con la portería rival en sus incursiones habituales en los saques de esquina hasta este sábado cuando se adelantó al portero Sergio Herrera.

4 - SIETE JUGADORES SURGIDOS DE LA CANTERA DEL BARÇA EN EL PRIMER ONCE DE XAVI

Mingueza, Eric Garcia, Piqué, Sergio Busquets, Nico González, Gavi e Ilias Akhomach formaron parte de la primera alineación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Los siete han surgido de la cantera del conjunto azulgrana, que se impuso por 1-0 al Espanyol en el estreno del legendario medio español.

5 - DOS VICTORIAS EN 14 JORNADAS DESATAN LA DESTITUCIÓN DE ESCRIBÁ EN EL ELCHE

Nada más terminar el partido contra el Real Betis, con una derrota por 0-3 en el estadio Martínez Valero, la directiva del Elche destituyó como entrenador del equipo a Fran Escribá, después de ganar sólo dos de sus catorce encuentros de esta temporada de LaLiga Santander, el más reciente hace siete jornadas.

6 - OSASUNA, 405 MINUTOS SIN GOL

Desde el gol de Chimy Ávila al borde del descanso frente al Granada, el pasado 22 de octubre, el Osasuna no ha vuelto a marcar un tanto en LaLiga Santander. En ninguno de sus últimos cuatro partidos. Ni contra el Real Madrid (0-0) ni frente al Sevilla (2-0) ni ante la Real Sociedad (0-2) ni frente al Atlético de Madrid (1-0). Son ya 405 minutos sin batir la portería contraria del conjunto navarro, que encadena tres derrotas.

7 - JOSELU, 5 GOLES EN LAS ÚLTIMAS 5 JORNADAS

Joselu Mato siguió en racha en Sevilla. Él aportó uno de los tantos del 2-2 del Alavés en el estadio Sánchez Pizjuán. Ha marcado cinco dianas en las últimas cinco jornadas de LaLiga Santander. Su equipo ha logrado ocho y encadena seis citas sin derrota, con tres empates y otras tantas victorias.

8 - EL VILLARREAL, SIN VICTORIAS VISITANTES EN LALIGA

En Vigo, donde empató 0-0 este sábado, tampoco apareció la primera victoria como visitante en este curso de LaLiga Santander del Villarreal, que no ha ganado aún lejos del estadio de La Cerámica en el campeonato -sí lo hizo en la Liga de Campeones contra el Young Boys-. Son cinco empates y dos derrotas en sus desplazamientos.

9 - EL MAYOR TRIUNFO EN DOS AÑOS RELANZA AL GETAFE

El 4-0 con el que el Getafe superó al Cádiz fue la confirmación de la reacción del conjunto azulón a las órdenes de Quique Sánchez Flores y supuso el mayor triunfo del equipo en dos años. Desde el 1 de diciembre de 2019, cuando se impuso por idéntico marcador al Getafe en el mismo escenario, el Coliseum Alfonso Pérez, no había ganado con tanta rotundidad en el resultado como este domingo.

10 - LEVANTE, GREUTER FURTH Y NEWCASTLE, LOS ÚNICOS SIN GANAR EN LAS GRANDES LIGAS

Nada más el Levante, el Greuter Furth alemán y el Newcastle inglés no han ganado aún esta temporada en las cinco grandes Ligas europeas, después del séptimo empate en catorce jornadas del conjunto valenciano contra el Athletic Club (0-0. Las otras siete citas las resolvió con derrota. Aun así, no es el peor equipo de las grandes competiciones continentales. Lo es el Greuter Furth, que ha perdido once de sus doce encuentros ligueros. EFE

