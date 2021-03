104-113. Barea y Delgado dan al Estudiantes un triunfo balsámico

José Luis Sorolla

Zaragoza, 20 mar (EFE).- El Movistar Estudiantes se llevó una balsámica victoria en la prórroga por su delicada situación en la clasificación en un partido en el que siempre creyó en la victoria ante un Casademont Zaragoza que, con esta inesperada derrota, ve alejarse sus opciones de acercarse a las plazas de play off.

El puertorriqueño JJ Barea, con 18 puntos y siete asistencias, y el dominicano Ángel Delgado, con doce puntos, veinte rebotes y 26 créditos de valoración, fueron claves en el triunfo del equipo madrileño

Los zaragozanos jugaron a rachas y terminaron pagando su indolencia en defensa, donde cedieron numerosos rebotes a los estudiantiles, hasta un total de 18, que no dejaron de creer en ningún momento en sus posibilidades de hacerse con su octava victoria de la temporada a pesar de que fueron casi siempre por detrás en el marcador, hasta que en la prórroga terminaron por desarbolar a los locales.

Dos triples consecutivos de Brussino permitieron a los zaragozanos arrancar el partido con cierta tranquilidad, ante un conjunto madrileño que se vio sorprendido por el acierto de su rival y al que le costó unos minutos tomarle el pulso al enfrentamiento.

Los de Jota Cuspinera encontraron en JJ Barea al hombre al que darle el balón en los momentos complicados y con su acierto impidió que los rojillos pudieran abrir brecha en el marcador.

Los de Sergio 'Oveja' Hernández jugaban a ráfagas y alternaban momentos de inspiración, sobre todo con sus lanzamientos triples, con otros de precipitación y falta de concentración que no les permitía hacerse con claridad con el dominio del juego.

Los madrileños no cejaban en su empeño y en el segundo cuarto salieron más entonados ante un Casademont que no terminaba de centrarse en el choque y superar a su adversario.

Los instantes finales fueron los que permitieron a los locales, con tres triples consecutivos, uno de Brussino y dos de Sulaimon, acariciar por primera vez (49-40) la barrera de los diez puntos de ventaja, aunque finalmente se fueron al descanso con siete puntos a su favor (51-44).

Los dos equipos protagonizaron una vibrante reanudación del choque tras el paso por el vestuario y los zaragozanos, un poco más acertados que su adversario, consiguieron incluso superar los diez puntos de diferencia (57-46).

No tardaron los rojillos en volver a las andadas en su precipitación para dar aire a un conjunto madrileño que no bajaba los brazos en ningún momento y que terminó incluso por ponerse por delante (64-65). Los zaragozanos no conseguían centrarse en sus acciones y lo pagaban dejando una y otra vez vivo a su rival.

A los aragoneses les costaba cada vez tener más las ideas claras ante un rival que no cejaba en su lucha y que le arrebataba continuamente balones, sobre todo en los rebotes de ataque para disponer de segundas opciones de tiro.

El partido entró en una fase en la que cualquiera podía ganar y un triple de Brown igualó el marcador a falta de 30 segundos en un final en el que los estudiantiles incluso tuvieron la opción de anotar para llevarse la victoria.

En la prórroga los problemas de los locales siguieron acentuándose para que su rival, mucho más centrado, terminase por hacerse con una clara victoria a pesar de haber ido casi siempre a remolque en los 45 minutos de juego.

Ficha técnica:

104 - Casademont Zaragoza (24+27+22+19+10): San Miguel (4), Ennis (18), Brussino (29), Wiley (4) y Harris (23) -cinco inicial- Hlinason (1), Sulaimon (6), Benzing (5), Barreiro (14) y Justiz.

113 - Movistar Estudiantes (18+26+28+22+19): Barea (18), Avramovic (23), Brown (11), Delgado (12) y Vicedo (7) -cinco inicial- Djurisic (11), Gentile (3), Jackson (13), Arteaga (6), Roberson (9) y Solá.

Árbitros: Cortés, Oyón y Olivares. Excluyeron por cinco personales a Arteaga en el minuto 39.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. EFE