120-105. Westbrook, otro triple-doble, y Wizards aseguran puesto en play-in

Washington, 14 may (EFE).- El base Russell Westbrook consiguió su primer triple-doble desde que batió la marca del legendario Oscar Robertson y se convirtió en el líder solitario de la NBA a principios de semana, y los Washington Wizards superaron a los Cleveland Cavaliers 120-105.

El triunfo permitió a los Wizards asegurar el décimo puesto de la Conferencia Este que les da derecho a disputar el torneo de entrada a los playoffs.

Westbrook sumó 21 puntos, 17 asistencias y 12 rebotes para su 183º triple-doble en su carrera y el trigésimo séptimo en lo que va de temporada, líder también destacado.

El base estrella también rompió un empate con Gary Payton y ahora es el máximo anotador número 39 en la historia de la NBA con 21.834 puntos.

El alero letón Davis Bertans anotó 17 puntos, el ala-pívot japonés Rui Hachimura y el pívot estadounidense cubano Robin López tuvieron 14 tantos cada uno, mientras que siete jugadores de los Wizards acabaron con números de dos dígitos.

Washington se aseguró un lugar en el nuevo torneo de play-in de la NBA para los playoffs que involucra a los cabezas de serie No. 7-10 en cada conferencia.

El viernes por la noche, la liga anunció que los dos partidos de play-in de la Conferencia Este se jugarán el próximo martes con el sembrado No. 7 de local ante el No. 8 en el primer encuentro y el favorito No. 9 recibiendo al No. 10 en el segundo.

El ganador del primer partido ocupará el séptimo puesto de los playoffs y el perdedor jugará con el ganador del segundo partido para definir al octavo y último puesto, el próximo 20 de mayo.

Washington mejoró a 33-38 después de romper una racha de dos derrotas consecutivas y está a medio juego de Indiana Pacers y Charlotte Hornets, ambos con 33-37.

Los Wizards aún puede terminar entre los cabezas de serie del 8 al 10. Boston Celtics aseguraron el séptimo.

El equipo de Washington jugó por tercer partido consecutivo sin el escolta titular, segundo máximo encestador de la liga, Bradley Beal, al no recuperarse de la lesión muscular que sufre.

Tampo jugó el base brasileño Raúl Neto, quien sufrió tensión muscular antes del partido.

El base Collin Sexton anotó 26 puntos y el pívot Jarrett Allen aportó un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes como líderes de los Cavaliers, que ha perdido siete partidos seguidos como visitantes.

El alero novato Isaac Okoro acabó con 17 puntos y el escolta-alero turco Cedi Osman aportó otros 16 tantos con Cleveland, que están eliminados de los playoffs.EFE