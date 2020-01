148 Titanes retan lo desconocido en el desierto de Arabia Saudí

Carlos de Torres

Hail (Arabia Saudí), 28 ene (EFE).- La incertidumbre, el reto a caminos inexplorados y el riesgo de lo cierto ante lo incierto representan la motivación aventurera de los 148 participantes representantes de 9 países que a partir de este miércoles saldrán en la I edición de la Titan Series de Arabia Saudí.

Después del paso del Dakar y de la Supercopa de España de fútbol por este país de 34 millones de habitantes donde el 95 por ciento del territorio es desierto, sigue la apuesta de grandes acontecimientos deportivos, esta vez con la bicicleta de montaña de protagonista.

'Muere lentamente quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño..'. A estas letras de Pablo Neruda se agarra Juan Porcar, máximo responsable de la Titan Series, que reivindica 'la vocación por el desierto' y resalta la oportunidad que brinda Arabia Saudí, 'que abre las puertas de un paraíso muy poco conocido, pero inmenso y de una belleza sorprendente'.

La prueba constará de 4 etapas y un total de 300 kilómetros por pistas muy arenosas, en la que habrá que seguir el 'track', el camino del recorrido, sin necesidad, a diferencia de la Titan de Marruecos, de recurrir a la navegación.

'El recorrido está concentrado alrededor de las montañas de Hail. La segunda etapa es la del desierto, deportivamente la más dura, con 4 kilómetros de dunas, y la tercera la de montaña, sobre todo en los primeros 30 kilómetros, de gran belleza paisajista. En general, las pistas están en buen estado, pero con mucha arena', explica a EFE Manu Tajada, director deportivo de la Titan.

Entre los participantes, 4 de ellos pertenecen a la federación local, 38 son 'Titan Legends', al llevar más de 3.500 kilómetros en carreras Titan, saldrán 13 mujeres y 30 debutantes.

Aunque el espíritu de la prueba es vivir la aventura y retar los rigores del desierto, siempre hay favoritos cuyos objetivos también persiguen el sueño de la victoria. Es el caso del catalán Josep Betalú (Amposta, 41 años), cuatro veces consecutivas ganador de la Titan Desert marroquí, todo un récord,

'No estoy al cien por cien, pero he hecho un buen invierno y respecto a otros años a estas alturas me encuentro mucho mejor. Sé que hay rivales como Óscar Pujol o Julen Zubero que han competido hace poco y deben estar a buen nivel, pero vengo con altas expectativas y me gustaría ganar esta primera edición'.

A diferencia de la Titan marroquí, en Arabia Saudí no habrá navegación y los participantes deben ceñirse al camino marcado por la organización. Se trata de una novedad para todos, un reto a lo desconocido, por pistas nunca transitadas en bicicleta'.

Para empezar, una etapa de 89 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 873 metros. El pelotón deberá rodear una cadena montañosa antes de entrar en una pista más cómoda que le conducirá hasta el campamento.

Las precauciones de los corredores son un tema muy estricto a tener en cuenta. Cada participante debe llevar consigo 1,5 litros de agua, 2 dorsales, uno para el maillot y otro en la mochila de hidratación, un chip de cronometraje, un dispositivo de geolocalización, un GPS, un casco homologado de seguridad, una manta térmica, un teléfono móvil y un silbato.

El escenario espera con fuertes vientos e incógnitas aún no resueltas. Los sueños de los titanes costarán sudor y alguna lágrima, pero nadie les quitará la ilusión del aventurero, de aquel que reta lo incierto. EFE