'1917' apunta al Óscar tras llevarse el premio del Sindicato de Productores

Los Ángeles (EEUU), 18 ene (EFE).- La cinta '1917', del director británico Sam Mendes, se llevó hoy el premio a la mejor película en los galardones del Sindicato de Productores (PGA, en inglés), unos reconocimientos que, tradicionalmente, son un muy buen indicativo de por dónde pueden ir los Óscar.

En los últimos diez años, el ganador del premio a la mejor película en la gala de los PGA se hizo en ocho ocasiones con la estatuilla a la mejor cinta en los Óscar.

Solo 'The Big Short' (2015), que perdió ante 'Spotlight' (2015) en los Óscar, y 'La La Land' (2016), que no pudo obtener la estatuilla ante 'Moonlight' (2016), alteraron en la última década la correlación entre los ganadores de los PGA y los triunfadores de la gala de la Academia de Hollywood.

De ahí que la victoria de '1917' en la 31 edición de los PGA, que acogió hoy el Hollywood Palladium de Los Ángeles (EEUU), tenga un significado muy especial de cara a la ceremonia de los Óscar que se celebrará el próximo 9 de febrero.

'Tengo que rendir tributo a los increíbles esfuerzos de cada uno de los miembros del reparto y el equipo (de '1917')', dijo en su discurso de agradecimiento Sam Mendes, que además de director y guionista es también uno de los productores del filme.

Mendes aseguró, asimismo, que crear esta película bélica sobre la I Guerra Mundial, que tiene la asombrosa apariencia de estar rodada en un único plano secuencia, ha sido de lejos 'la mejor experiencia' de su carrera.

'1917', que ya triunfó en los Globos de Oro con los galardones a la mejor cinta dramática y al mejor director, venció hoy a las también nominadas 'The Irishman', 'Jojo Rabbit', 'Joker', 'Knives Out', 'Little Women', 'Marriage Story', 'Parasite' y 'Once Upon a Time... in Hollywood'.

En las otras dos categorías de cine se impusieron esta noche 'Apollo 11', que se hizo con el premio al mejor documental; y 'Toy Story 4', que se anotó la estatuilla a la mejor película de animación.

En cuanto a la televisión, 'Succession' ganó en el apartado de mejor serie dramática, 'Fleabag' se coronó como mejor comedia, y 'Chernobyl' fue nombrada mejor serie limitada.

La distinción a la mejor producción de no ficción para la pequeña pantalla fue para 'Leaving Neverland' mientras que 'RuPaul's Drag Race' se llevó el reconocimiento al mejor show competitivo en televisión.

Además, el premio al mejor programa de televisión en vivo o 'talk show' fue para 'Last Week Tonight with John Oliver' y el galardón para la mejor película televisiva fue a parar a 'Apollo: Missions to the Moon'.

Los PGA aprovecharon también la ocasión para dar premios honoríficos a Marta Kauffman (cocreadora de 'Friends'), Octavia Spencer, los productores de 'Bombshell' (incluida Charlize Theron), la compañía Plan B (fundada por Brad Pitt) y Ted Sarandos (jefe de contenidos de Netflix).

La gala, una de las múltiples ceremonias que pueblan anualmente la temporada de premios de Hollywood, contó con la presencia de numerosas estrellas como Jane Fonda, Al Pacino, Eva Longoria, Robert de Niro, Reese Witherspoon, Margot Robbie, Greta Gerwig, Melissa McCarthy, Laura Dern, Constance Wu y Frances McDormand.

Los premios del PGA son los primeros en entregarse este año de los galardones de cada uno de los gremios de Hollywood: los del Sindicato de Actores (SAG) se celebrarán el domingo, los del Sindicato de Directores (DGA) tendrán lugar el 26 de enero, y los del Sindicato de Guionistas (WGA) se darán a conocer el 1 de febrero. EFE

dvp/alf

(foto) (vídeo)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/39PwRRa). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento