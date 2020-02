Londres, 2 feb (EFE).- La película '1917' se llevó este domingo el Bafta a la mejor película en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión.

El filme sobre la Primera Guerra Mundial, dirigido por Sam Mendes, se impuso a 'Joker', 'Parasite', 'Once Upon a Time... in Hollywood' y 'The Irishman' en la categoría más codiciada de la noche. EFE