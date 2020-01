'1984', la novela más prestada en la historia de la Biblioteca de Nueva York

Nueva York, 13 ene (EFE).- La obra '1984', del escritor británico George Orwell, es la novela más prestada por la Biblioteca pública de la ciudad de Nueva York con 441.770 préstamos desde su publicación en 1949, según el ránking que ha anunciado la institución con motivo de su 125 aniversario.

El libro, que sumerge al lector en una distopía asfixiante, ha sido una lectura habitual en los institutos de Estados Unidos desde que fue publicado y continuamente ha retornado a la popularidad en momentos de cambios sociopolíticos del país, según la Biblioteca Pública de Nueva York.

Además, su popularidad reciente también puede explicarse por el repunte de la ficción distópica gracias a la aparición de libros como la trilogía de 'Los juegos del hambre', que ha ayudado a mantener el género en buena forma.

Aunque es la novela más prestada, '1984' es la tercera obra en general más demandada por los lectores, por detrás de dos libros infantiles.

El libro que más veces ha prestado la institución neoyorquina es 'The Snowy Day', de Ezra Jack Keats, con 485.583 préstamos, un cuento ilustrado que data de 1962 y que aborda la historia de un niño 'que disfruta de la simple magia que trae la nieve a su ciudad'.

En segunda posición se sitúa 'The Cat in the Hat', escrita en 1957 por Theodor Seuss, una obra infantil que fue considerada muy innovadora tras su publicación.

'De todos los libros de la lista, este quizá sea el más arraigado. Los padres lo recuerdan con cariño y leen a sus hijos las 236 palabras que riman entre sí y que siempre son una delicia', expresa la Biblioteca.

Por detrás de '1984', en cuarto lugar, se encuentra otra obra infantil, 'Where the Wild Things Are', de Maurice Sendak y publicada en 1963, que también es frecuente en la lista de los colegios y que cuenta las 'imaginativas' aventuras de Max con unos monstruos.

La segunda novela más prestada es el clásico 'Matar a un ruiseñor', escrita en 1960 por Harper Lee y que le valió un premio Pulitzer, también una publicación habitual en las instituciones educativas de Estados Unidos y que ha sido llevada al cine y al teatro con notable popularidad.

En sexto puesto aparece otro clásico infantil, 'Charlotte's Web', de E.B White, un popular cuento para niños ambientado en una granja mágica con personajes entrañables y que aborda temas como la amistad o la pérdida de la inocencia.

A continuación, 'Farenheit 451', de Ray Bradbury y publicada en 1953, sería la tercera novela más leída por los usuarios de la Biblioteca, con 316.404 préstamos.

Al igual que '1984', el libro de Bradbury ha gozado de oleadas de popularidad según los acontecimientos sociopolíticos de Estados Unidos y los repuntes en la literatura de ficción distópica.

En el puesto 8 se sitúa 'How to Win Friends and Influence People', la obra de Dale Carnegie de 1936 y que a menudo es recomendado para la gente que busca progresar en su vida o en su trabajo.

En novena posición se encuentra la única obra en toda la lista que data de después de 1970: 'Harry Potter y la piedra filosofal', primer libro de la saga mágica de la británica J. K Rowling, publicado en 1998.

Cierra lista otro cuento infantil, 'The Very Hungry Caterpillar', de Eric Carle y escrito en 1969 y que aborda la entrañable historia de una oruga que está siempre hambrienta en un libro que ha ayudado a aprender a leer a muchas generaciones de estadounidenses. EFE