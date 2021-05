2-0. Quaison y Larsson dan el triunfo a una Suecia alternativa

Redacción deportes, 29 may (EFE).- Dos tantos de Robin Quaison y Sebastian Larsson firmaron el triunfo de una Suecia alternativa, llena de no habituales, en su primer partido de preparación para la Eurocopa contra Finlandia (2-0).

Ante las bajas por molestias físicas y de jugadores aún con compromisos en sus ligas, Jan Andersson alineó un equipo con apenas cinco habituales titulares en el once y una defensa inédita, con dos hombres (el central Nilsson y el lateral izquierdo Bengtsson) que ni siquiera están en la lista para el torneo.

Suecia no tuvo no obstante demasiados problemas para deshacerse de Finlandia, que debutará en una fase final y no pudo contar con su estrella, el delantero Pukki, que se recupera de una lesión.

Al equipo sueco, rival de España en el primer partido de la Eurocopa en La Cartuja dentro de dos semanas, le costó encontrarle el hilo al encuentro, frente a un rival muy ordenado con una línea de cinco atrás y las líneas muy juntas.

Pero a la que Forsberg, su mejor hombre, encontró un hueco y se asoció con Svanberg, Quaison apareció solo frente al portero y no perdonó.

No tuvo muchas más ocasiones Suecia en una primera parte de mucha disputa y poco brillo. Finlandia solo se acercó en una contra, que Valakari mandó ligeramente alto.

No varió el guión en el segundo tiempo. Finlandia, echada atrás y esperando un error para sorprender. Suecia, con mucho balón y pocas ideas, supeditada a que Forsberg se inventara algo.

Y así vino la jugada que cerró el partido. El interior del Leipzig agarró la pelota en un contraataque y encontró solo en el pasillo central a Berg, derribado por Joronen dentro del área. El penalti lo transformó Sebastian Larsson.

Con la victoria asegurada, Suecia se echó atrás y se dedicó a esperar, mientras Finlandia apenas creó peligro.

- Ficha técnica:

2 - Suecia: Olsen; Krafth, Danielson, Nilsson, Bengtsson; Claesson (Kulusevski, m.78), Sebastian Larsson (Cajuste, m.67), Svanberg (Svensson, m.78), Forsberg (Sema, m.66); Berg (Jordan Larsson, m.67), Quaison (Isak, m.84).

0 - Finlandia: Joronen; Ivanov, Ojala (Väisänen, m.62), Väisänen; Alho, Valakari, Sparv (Lam, m.46), Uronen (Hämäläinen, m.87); Lappalainen, Riski (Jensen, m.62), Assenhnoun.

Goles: 1-0, m.23: Quaison; 2-0, m.58: Larsson (penalti).

Árbitro: Jakob Kehlet (Dinamarca). Amonestó a Alho (m.31).

Incidencias: encuentro amistoso de preparación para la Eurocopa disputado en el Friends Arena de Estocolmo, sin público por las restricciones de coronavirus. EFE