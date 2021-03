2-1. Eslovaquia le baja los humos a Rusia

Ignacio Ortega

Moscú, 30 mar (EFE).- Eslovaquia logró este martes una victoria crucial en sus aspiraciones mundialistas ante Rusia (2-1), a la que bajó los humos con un gol en cada tiempo.

Dos buenos goles, uno en la primera parte del defensa interista Skriniar y otro en la segunda de Mak, sirvieron a los centroeuropeos para mantenerse vivos en la fase de clasificación para Catar.

Los rusos, líderes del grupo H, no tuvieron su día. Controlaron el balón, pero no el partido. Los eslovacos dominaron bien a la mayor amenaza rusa, Artiom Dzyuba, quien no pudo hoy alcanzar a Alexandr Kerzhakov y convertirse en el máximo goleador de la historia de su selección.

Los eslovacos llegaban muy necesitados al partido, tras empatar en Chipre y en casa ante los malteses. Por ese motivo, el seleccionador eslovaco, Stefan Tarkovic, introdujo tres cambios en el centro del campo y sustituyó en la delantera a Duris por Schranz.

Los rusos salieron de nuevo de inicio con Golovin como jugador más creativo y Dzyuba, que le marcó dos goles al esloveno Jan Oblak en el último partido, en la punta del ataque.

Envalentonados por las dos victorias consecutivas en Malta y ante Eslovenia, los eslavos del norte controlaron el partido durante la primera media hora, aunque sin crear ocasiones de gol.

Los centroeuropeos apenas se acercaban a la portería visitante. La línea de cinco defensas por la que optó el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, era infranqueable para los locales.

El miedo a perder maniató a los centrocampistas eslovacos. Sólo a balón parado inquietaban a Shunin.

Así es como el capitán y mejor jugador del equipo, el defensa del Inter de Milán, Milan Skriniar, doblegó la resistencia rusa. Con un imponente remate de cabeza a la salida de un córner. (min.38)

Mario Fernandes estuvo a punto de hacer lo mismo al filo del descanso, pero su remate franco fue al centro, donde esta bien colocado Kuziak.

En la segunda parte, los rusos intentaron añadir más mordiente al ataque con el joven Mostovói, pero los eslovacos ya se habían liberado.

Duda pudo marcar, pero en vez de disparar de primeras al recibir un pase en el punto de penalti, intentó controlar la pelota y, finalmente, perdió el balón.

A los veinte minutos los visitantes decidieron adelantar líneas y comenzaron a presionar la salida de balón de los eslovacos. Algo debió hacer mal Mostovói, ya que a los veinte minutos fue sustituido por Sóbolev, un delantero de gran envergadura.

La ambición de Cherchésov tuvo su premio en una buena jugada colectiva en la que portero eslovaco rechazó el primer disparo de los rusos, pero ya no pudo con el remate de un oportunista Mario Fernandes, el mejor de los suyos. (min.71)

Pero los eslovacos tenían un as en la manga. Aprovecharon un fallo de marcaje para volver a adelantarse y ya nunca miraron atrás.

Mak, hasta entonces desaparecido, recibió el balón en el área, se llevó con dos amagos a todos los defensas que le salieron en el camino y marcó un espléndido gol con un disparo raso pegado al poste izquierdo. (min.74)

En los últimos minutos los rusos echaron toda la carne en el asador. Dzyuba tuvo en su cabeza el empate tras un preciso centro de Mario Fernandes, pero su remate salió fuera por poco.

Golovín, jugador del Mónaco, lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo conectar con sus delanteros.

- Ficha técnica

2 - Eslovaquia: Kuziak; Pekarik (Pauschek, min.92), Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (Hrosovsky, min.61); Duda, Mak (Duris, min.76), Koscelnik; y Schranz (Strelec, min.92).

1 - Rusia: Shunin; Mario Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Kudriashov, Zhirkov (Mostovói, min.46; Sóbolev, min.65); Ozdóev, Kuziáev, Golovin; Zhemaletdínov (Miranchuk, min.58) y Dzyuba.

Goles: 1-0, min.38: Skriniar. 1-1, min.71: Mario Fernandes. 2-1, min.74: Mak.

Árbitro: Carlos Cerro Grande (ESP). Amonestó a Zhemaletdínov, Dzyuba y Hromada.

Incidencias: partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 del Grupo H disputado en el estadio Antona Malatisheko de Trnava. EFE