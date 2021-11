2-1. España supera a Francia en la prórroga y revalida el título

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La selección española de hockey patines se proclamó este sábado campeón del Europeo de Portugal después de superar en la prórroga a Francia (2-1) con un tanto de Toni Pérez que dio el título a los hombres de Guillem Cabestany.

Por segunda jornada consecutiva, España ganó a Francia. Ya lo hizo 3-1 este viernes para cerrar su pase a la final en una fase de grupos en la que apenas sufrió un gran sobresalto en su derrota por 9-10 ante Portugal.

Algo más de 24 horas después, volvió a verse las caras frente al cuadro galo. Un par de partidos seguidos y conseguir sendas victorias no era fácil. España podía confiarse y no llevarse el duelo importante, el que daba el título. Pero no falló, aunque tuvo que remontar para volver a proclamarse campeón.

Después de una primera parte igualada con ocasiones para ambos equipos, el marcador no se movió. En los segundos 25 minutos, se iba a decidir el nombre del campeón y Francia estuvo a punto de doblegar al favorito.

Primero, avisó por medio de Bruno Di Benedetto, pero una doble intervención de Carles Grau salvó a España. Sin embargo, poco después, en el minuto 34, los mismos protagonistas tuvieron suerte inversa. Benedetto no falló y Francia se colocó en el marcador con un peligroso 0-1.

El propio Benedetto pudo complicar aún más las cosas, pero falló una falta directa que salvó de nuevo uno de los héroes del partido, Carles Grau. El 0-2 habría sido una losa muy pesada, pero no llegó y España reaccionó a tiempo con un penalti que transformó César Carballeira, el cuarto a lo largo del campeonato.

El gol español, en el minuto 41, casi condujo directamente a la prórroga. En los nueve minutos restantes del choque, sólo Ferran Font pudo dar la victoria al equipo de Cabestany. Sin embargo, tampoco acertó ante Bonneau en una falta directa.

Fue en la segunda parte de la prórroga cuando llegó el momento del éxtasis. Toni Pérez hizo el 2-1 definitivo en el minuto 58 y España alzó su título número 18 de la historia después de un Europeo muy complicado con altibajos en su rendimiento y resultados. EFE

