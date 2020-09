2020, su embarazo y 'Guerreros' llenan de éxitos a la conductora Tania Rincón

Mónica Rubalcava

México, 17 sep (EFE).- Para la conductora mexicana Tania Rincón el 2020 le ha traído muchas sorpresas y retos que ha sabido sortear con la mejor cara. Con un bebé en camino y una nueva ruta profesional, la presentadora asegura que ha crecido en todos los ámbitos de su vida.

'Había hecho 'reality' antes pero esta experiencia la verdad fue un reto a nivel profesional y personal', cuenta este lunes Rincón a Efe sobre su trabajo en 'Guerreros 2020' que termina temporada este jueves, en donde experimentó, además de mucha adrenalina, muchos cambios en su vida.

Luego de despedirse en el 2019 de TV Azteca tras una amplia carrera en esa estación, Rincón llegó a Televisa para formar parte del programa de telerrealidad 'Guerreros 2020'.

Fue justamente el día que comenzaron las transmisiones del programa, que la presentadora recibió la noticia de que estaba embarazada.

'Estaba comenzando un nuevo proyecto en una televisora diferente después 13 años de haber pertenecido a Azteca y era un reto y ahora estoy embarazada, veo mi embarazo como una bendición, me siento satisfecha y plena', dice Tania.

La emoción fue compartida en su momento por sus compañeros de trabajo, pues la conductora decidió dar la noticia del género de su bebé a la hora de las transmisiones del programa, lo que generó gran felicidad entre sus seguidores.

'Estoy acostumbrada a estar embarazada y de repente para mucha gente es raro porque creen que estas enferma, pero al contrario estaba más llena de vida, de pronto sufres achaques, pero nada que no puedas sobrellevarlo, amo trabajar y así', mencionó.

El gran final se llevará a cabo esta noche a las 20.30 horas (01.30 hora GMT) por el Canal 5.

Es por eso que la conductora recuerda los momentos que pasó en las emisiones y espera que su equipo predilecto, 'Cobras', le gane los 2 millones de pesos en juego (unos 95.000 dólares) a 'Leones'.

Sin embargo, no puede adelantar mucho de la gran final, pues asegura, es un tema del que tampoco está enterada.

'Va a ser sorpresa también para mí porque la producción cuida mucho que no se filtre la información para que los concursantes no puedan planear diferentes jugadas', afirma.

Además, Rincón confiesa que si no fuera por su embarazo, ya hubiera probado todos los circuitos por los que los participantes han tenido que pasar.

'Desde el día que me invitaron le dije a Magda Rodríguez (productora) 'por favor déjame probarlos' y ella me decía que sí y he probado algunos, los de puntería los pruebo seguido', cuenta la también reina de belleza.

Desde su punto de vista, es importante conocerlos para saber en carne propia el nivel de complejidad al que los participantes se están enfrentando.

'Te humaniza un poco más, al ser espectador dices 'ay que fácil', pero ya que estás ahí te das cuenta que estos niños son de verdad unos rifados porque con el nervio de hacer un programa en vivo no es cosa sencilla', asevera.

Tania comparte la conducción del programa basado en el programa homónimo peruano con Mauricio Barcelata y aunque se espera una segunda temporada, esta aún no tiene una fecha aproximada de estreno.

Lo que hasta ahora es seguro, es que tendrán un programa especial de 'Guerreros' para el Teletón en el mes de diciembre. EFE