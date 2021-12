2021 el mejor año en dos décadas para 'The Big Four' gracias a la pandemia

Londres, 09 dic (EFE).- Las cuatro mayores consultoras del mundo -conocidas en inglés como 'The Big Four'- registraron en 2021 su mejor rendimiento financiero desde el colapso en 2002 de la energética Enron, gracias a la pandemia, según señala este viernes el diario británico 'Financial Times' (FT).

El periódico económico atribuye los buenos resultados financieros de esas consultoras al hecho de que los clientes se han apresurado a transformar sus negocios durante la crisis del coronavirus.

La firma KPMG, que ofrece servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal y asesoramiento financiero y de negocio, anunció hoy ingresos anuales cifrados en 32.130 millones de dólares (28.400 millones de euros), un incremento del 10 por ciento frente a 2020.

Por su parte, las restantes Deloitte, EY y PwC han reportado conjuntamente 167.300 millones de dólares (147.881 millones de euros) en facturación para el año financiero, un 7 por ciento más que en 2020.

Se trata del resultado colectivo más fuerte de los grupos de ese sector desde que la empresa energética Enron protagonizara el mayor escándalo financiero de la historia, provocando la caída de la auditora Arthur Andersen en 2002 y reduciendo el anteriormente llamado 'Big Five' a los actuales 'Big Four'.

Los sólidos balances de cuentas de estas firmas llegan pese a recibir continuas críticas a su estructura y rendimiento.

El FT señala que a raíz de la pandemia se ha dado un incremento en la demanda de asesores profesionales al tiempo que las empresas buscan remodelar sus negocios como respuesta a la crisis del coronavirus y al interés en aumento de los inversores en asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza. EFE

