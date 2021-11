240 afganos amenazan al Gobierno neerlandés con denunciar si no les evacua

La Haya, 1 nov (EFE).- Al menos 240 ciudadanos afganos exigieron en dos cartas este lunes al Gobierno neerlandés que les evacue de Kabul lo antes posible o, en caso contrario, amenazaron con acudir a los tribunales en dos semanas con la ayuda de 15 abogados que los representan en Países Bajos.

Las misivas fueron enviadas al Ministerio neerlandés de Exteriores por los letrados que asisten a estos 240 ciudadanos afganos en Países Bajos porque creen que el Gobierno en funciones no está haciendo lo suficiente para ponerlos a salvo y no les mantiene informados sobre el progreso de su posible evacuación.

La exigencia llega de dos grupos: uno de afganos que aún no ha recibido una respuesta a su solicitud de evacuación y exigen que se haga en un plazo de dos semanas, y otra de personas que han recibido la confirmación de su posible evacuación, pero no han recibido indicación de cuándo se hará, por lo que exigen salir en dos semanas.

En las cartas, publicadas por la televisión neerlandesa NOS, los afectados exigen que se les saque de Afganistán lo antes posible porque han trabajado de alguna u otra forma para Países Bajos, lo que los pone en peligro tras la llegada de los talibanes al poder el pasado agosto.

“La gente casi nunca recibe una respuesta a sus correos electrónicos y los que sí reciben una respuesta no se les dice nada sobre cuándo van a ser evacuados', denunció Barbara Wegelin, una de las abogadas involucradas, que recuerda que los afectados llevan esperando desde finales de agosto.

Las cartas fueron enviadas hoy a Exteriores y ambos grupos amenazan con acudir a los tribunales en dos semanas si no obtienen una respuesta.

El pasado viernes el Gobierno neerlandés, que aún tiene una lista de unos 2.000 afganos por evacuar, confirmó que no podía sacar de Afganistán a las personas que no tienen un pasaporte y que no podía ofrecerles otro documento de viaje porque los talibanes no les permitirían salir del país con ello.

Además, Pakistán y Catar, países que reciben a los evacuados antes de su viaje a Países Bajos, sólo recibirán a ciudadanos con un pasaporte válido. EFE

