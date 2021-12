27-31. Argentina se despide con derrota

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La selección argentina femenina de balonmano cerró participación en el Mundial de España con una nueva derrota, tras caer este domingo por 27-31 ante Japón, en un encuentro en el que ni la sobresaliente actuación de la lateral Else Karsten, autora de trece dianas, pudo impedir el triunfo de las asiáticas.

Derrota que no debe ocultar el buen papel realizado por el conjunto argentino en un Mundial en el que las de Eduardo 'Dady' Gallardo volvieron a dar muestras de su continua evolución.

Una mejoría que no sólo permitió a la 'Garra' lograr su primera victoria en un partido oficial sobre un combinado europeo, tras imponerse por 29-31 a Austria en la primera fase, sino para poder plantar cara a cuantos rivales se le pusieron por delante.

Y si no, que se lo digan a Croacia, toda una medallista de bronce en el último Europeo, a la que Argentina puso contra las cuerdas durante cincuenta minutos.

Un extraordinario trabajo que las albicelesters no pudieron culminar, como les ocurrió días más tarde ante Brasil, tras desfondarse en los minutos finales.

Pero a la selección argentina aún le falta por dar un paso más o dos hacia adelante para poder competir hasta el final contra rivales de altura.

Un objetivo que se antoja más sencillo para las sudamericana si jugadoras como Else Karsten y, sobre todo, la joven lateral Malena Cavo mantienen la misma progresión que han mostrado en este campeonato.

Aunque de momento ni Karsten, no Cavo son suficientes para derrotar a equipos como Japón, que no desaprovechó el pequeño bajón que las argentinas sufrieron al inicio de la segunda parte para situarse con una renta de cuatro tantos (18-22) que las de 'Dady' Gallardo ya no pudieron enjugar, como reflejó el 27-31 final.

Ficha técnica:

27 - Argentina: Carratú y Rosalez; Urban (-), Pizzo (-), Graciela García (3), Campigli (2), Mendoza (2), Gavilán (1), Mena (-), Cavo (5), Sans (-), Gandulfo (-), Karsten (13, 6p), Casasola (1), Dalle Crode (-) y Ojea (-)

31 - Japón: Osawa y Baba; Nagata (1), Fujita (-), Akiyama (2), Ohyama (1), Aizawa (7, 4p), Matsumoto (4), Kondo (1), Nakayama (7), Yamamoto (-), Kitahara (-), Sahara (1), Hattori (7), Yoshidome (-) y Akiyama (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-4, 8-8, 12-10, 13-11 y 14-15 (Descanso) 17-17, 18-20, 20-23, 23-26, 25-28 y 27-31 (Final)

Árbitros: Christiansen y Hansen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Sans y Karsten (2) por Argentina; y a Nagata, Akiyama, Matsumoto y Sahara por Japón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo IV de la segunda fase del Mundial de España disputado en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. EFE

jv/og