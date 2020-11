3-1. El doblete de un punta de 17 años empuja a River Plate octavos de final

Montevideo, 4 nov (EFE).- Un doblete del punta de 17 años Matías Arezo y un tanto al filo del tiempo reglamentario de Sebastián Píriz garantizar al River Plate uruguayo la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana con una victoria por 3-1 sobre el Atlético Nacional, que se despidió del torneo en crisis.

El River Plate se medirá en octavos de final con el ganador de la serie que enfrenta a la Universidad de Chile con el Sol de América paraguayo.

Con el desempeño de River Plate, que en la ida sacó un empate 1-1 de Medellín, el conjunto de Jorge Fossati camina rumbo a su mejor presentación en el torneo, cuando quedó entre los cuatro mejores equipos en la edición de 2009.

Además, el entrenador Fossati dio una nueva lección en una competencia que ese mismo año conquistó al frente de la Liga de Quito ecuatoriana.

Los dos tantos de 'el Búfalo' Arezo Arezo salieron en el primer tiempo, en sendas jugadas de oportunismo, en tanto que la puntilla puesta por Píriz, de 30 años, disipó cualquier intento desesperado por empatar del conjunto colombiano, que los hubiera puesto en la fase de los dieciséis mejores.

El Atlético Nacional despidió al entrenador Juan Carlos Osorio a horas de enfrentar al River Plate, y hoy designó provisionalmente para dirigir al equipo al ayudante Pompilio Páez.

En la primera parte y cuando corrían apenas los primeros cinco minutos del juego, el River Plate sorprendió a la retaguardia visitante con su presión alta y llegó al gol gracias Arezo, quien aprovechó una serie de errores defensivos de los colombianos para convertir el 1-0.

Con ventaja en el marcador, los uruguayos continuaron atacando y a los 27 encontraron el segundo tanto nuevamente gracias a su número '9'.

Un pase atrás de Brayan Rovira que quedó corto fue capturado por Arezo, quien dentro del área eliminó a su marca y definió contra el poste dejando sin efecto la reacción del portero Aldair Quintana.

Sobre el final, el Nacional reaccionó y descontó mediante una gran acción individual del goleador Jefferson Duque luego de una buena jugada individual de Jarlan Barrera.

En el comienzo de la segunda parte, el Atlético Nacional se volcó desde el inicio al ataque y tuvo en Baldomero Perlaza a una de sus principales figuras.

No obstante, con el paso de los minutos el equipo local emparejó las acciones y, si bien no atacó con profundidad, controló sin mayores problemas al once visitante.

En los últimos instantes y luego de otro error defensivo de los visitantes, los de Fossati liquidaron la serie gracias a un tanto de Sebastián Píriz tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Alonso.

- Ficha técnica:

3. River Plate: Gastón Olveira; Nicolás Rodríguez, Ribair Rodríguez (m.16, Guzmán Rodríguez), Horacio Salaberry, Gonzalo Viera, Diego Vicente (m.81, Marcos Montiel); Adrián Leites (m.46, Sebastián Píriz), Facundo Bonifazi, Facundo Ospitaleche; José Neris (m.70, Daniel González) y Matías Arezo (m.81, Matías Alonso).

Entrenador: Jorge Fossati

1. Atlético Nacional: Aldair Quintana, Helibelton Palacios, Brayan Córdoba (m.53, Ewil Murillo), Diego Braghieri, Sebastián Gómez (m.70 Déinner Quiñones); Brayan Rovira (m.80, Estéfano Arango), Baldomero Perlaza; Yerson Candelo, Jarlan Barrera (m.70, Fabián González Lasso) , Andrés Andrade y Jefferson Duque.

Entrenador: Pompilio Páez.

Goles: 1-0: m.5, Matías Arezo. 2-0: m.27, Matías Arezo. 2-1: m.33, Jefferson Duque. 3-1: m.90, Sebastián Píriz.

Árbitro: El argentino Andrés Merlos. Amonestó a Gonzalo Viera, Jefferson Duque, Brayan Rovira y Helibelton Palacios.

Incidencias: partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Alfredo Víctor Viera, de Montevideo. EFE