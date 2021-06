3-2. Venezuela sufre ante Colombia, pero asegura pase a la súper ronda

Port St.Lucie (Florida, EE.UU.) 1 jun (EFE).- El jardinero derecho Diego Rincones pegó cuadrangular solitario en la parte baja de la novena entrada y dio la victoria a Venezuela por 3-2 ante Colombia en el segundo partido de la primera ronda del Preolímpico de Béisbol de las Américas.

El triunfo permitió a Venezuela ponerse con marca de 2-0 después de haber ganado en la primera jornada por 6-5 a Cuba y se asegura el pase la Súper ronda, al menos como segundo del Grupo B, donde también está Canadá, que esta noche se enfrenta al equipo antillano.

Colombia (0-2) jugará mañana, miércoles, su tercero y último partido contra Cuba, y buscará su primer triunfo en el torneo.

Después de haber dominado durante las ocho primeras entradas con un parcial de 2-0, Venezuela vio como Colombia, mucho más sólido que en el primer partido del torneo que perdió por blanqueada de 7-0 ante Canadá, se creció al inicio del noveno episodio para hacer dos anotaciones que pusieron el empate (2-2) y todo por decidir.

Pero Venezuela no se desesperó y en la parte baja Rincones conectó un jonrón al jardín izquierdo para rescatar a su equipo y enviarlo a la etapa final de la ronda inicial invicto.

El jonrón ganador del juego de Rincones se produjo después de una parte alta salvaje de la novena entrada.

Venezuela lideró desde el quinto en adelante después de que el jardinero izquierdo Alexander Palma y el primera base Luis Castro alcanzaron con un sencillo y caminaron para abrir ese marco y anotaron en un tiro de línea impulsador del bateador designado Hernán Pérez que Jeter Downs de Colombia no pudo manejar en el campo corto.

Colombia, que tuvo solo dos imparables en sus primeras 16 entradas ofensivas en el plato, finalmente subió a la pizarra con una carrera en la octava con un roletazo impulsador del jardinero central Bryan Belvuas al corto que cobró el sencillo del guardabosques izquierdo Derwin Pomares en la apertura por el lado derecho en esa entrada.

El relevista venezolano Adrián Almeida ponchó a la promesa de los Medias Rojas de Boston Jeter Downs para abrir la novena entrada, pero eso trajo al manejador colombiano Jair Fernández desde el dugout de primera base.

Luego de una breve conversación, el equipo de árbitros inspeccionó el guante de Almeida y expulsó al lanzador zurdo. La decisión brindó una oportunidad para Colombia.

Frente al nuevo relevista Gabriel Moya, el antesalista colombiano Jordan Díaz capitalizó con un cuadrangular al jardín izquierdo que empató el juego.

Pero la euforia no duró mucho para Colombia porque en el segundo lanzamiento de la parte baja de la novena, con el derecho Carlos Ocampo en el montículo, Rincones mandó la pelota por lo alto del jardín izquierdo, volteó su bate, recorrió las bases y celebró con sus compañeros de equipo en el plato de home.

La victoria se la quedó el relevista Moisés Gómez (1-0), que sacó los dos últimos 'outs' del partido, mientras que la derrota fue para Ocampo (0-1) que no pudo hacer ningún 'out'.

Los partidos de mañana, miércoles entre Venezuela contra Canadá y Colombia frente a Cuba se jugarán ambos en el The Ballpark of the Palm Beaches, de West Palm Beach (Florida).EFE