38 viernes consecutivo de protestas contra el régimen militar en Argelia

Argel, 8 nov (EFE).- Miles de personas volvieron a salir hoy a las calles de Argel por 38 semana consecutiva al grito de 'Abajo el régimen militar', pese al incremento de la represión silenciosa de las fuerzas de seguridad y de la acción de un Gobierno que sigue adelante con su plan de celebrar elecciones frente al rechazo del movimiento de protesta popular (Hirak).

Como cada mañana de viernes desde el pasado 22 de febrero, los manifestares llenaron las principales arterias de la capital y de otras ciudades importantes del país, fuertemente vigilados por miles de agentes antidisturbios y policías secretos que impedían que la marcha se desviara de una zona debidamente acotada.

Al igual que en jornadas precedentes, las banderas nacionales y los carteles en contra del régimen militar y en favor de un sistema político plenamente civil se mezclaron con críticas al general Ahmed Gaïd Salah, jefe del Ejército y hombre fuerte de Argelia desde que el pasado abril contribuyera a la dimisión forzada del veterano presidente Abdelaziz Bouteflika.

El mandatario cedió su puesto de forma interina al presidente del Senado, Abdelkader Bensalah -designado por él mismo en 2004, al igual que Gaïd Salah-, y abrió la puerta a una 'campaña de manos limpias' que desde entonces ha llevado a la cárcel a decenas de políticos, empresarios y militares de alto rango afines al llamado 'clan Bouteflika' en una purga que ha alcanzado incluso al hermano del expresidente, Said, y al antiguo jefe de los servicios secretos general Mohamad Mediane 'Tawfik'.

Gaïd Salah sugirió el pasado 15 de septiembre que se celebraran las presidenciales aplazadas en junio, escasas horas antes de que Bensalah las convocara para el 12 de diciembre.

La Instancia Superior Independiente para las Elecciones aceptó la semana pasada cinco candidaturas, ninguna de ellas vinculada directamente al Hirak, movimiento que considera la consulta una mascarada del régimen militar para legitimarse y que no reconoce al actual Gobierno interino, integrado por políticos que como Bensalah pertenecieron al régimen de Bouteflika.

'Creen que nos van a parar, pero no conocen la resistencia de este pueblo. No vamos a parar hasta que haya unas elecciones que sean verdaderas, no un nuevo teatro', aseguraba hoy a Efe Samir, un hombre de mediana edad que se identificó como 'empresario'.

En la misma línea se expresó Zainab, una estudiante de posgrado que también participa en la marcha estudiantil de cada martes.

'Argelia se merece por fin la libertad, llevamos muchos años esperando y ahora no van a detenernos', aseguró la joven, que apenas recuerda otro presidente más allá de Bouteflika, elegido en 1999 tras años como ministro de Exteriores.

Los manifestantes portaban, además, retratos de los centenares de activistas y ciudadanos que han sido detenidos durante estos ocho meses de protestas y que permanecen en prisión, algunos aún sin cargos.

Un goteo de arrestos que se sucede de forma discreta desde hace semanas y que parece desinflar un movimiento pacífico que se mantiene vivo, pese a una suerte de 'represión silenciosa'. EFE

al-jm/acm