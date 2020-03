5 claves de la jornada 26

Iñaki Dufour

Madrid, 1 mar (EFE).- La ambición del Real Madrid, el Messi más gris, el tiovivo en el que se mueve el Atlético de Madrid, la inercia en casa de la Real Sociedad y la reacción del Getafe fueron cinco claves de la vigésima sexta jornada de LaLiga Santander.

1 - LA AMBICIÓN DEL REAL MADRID:

Hubo muchos aspectos en los que el Real Madrid gobernó con rotundidad la segunda parte del 'clásico' frente al Barcelona, pero, por encima de todos, demostró mucha más ambición que el conjunto azulgrana. Fue más vertical, más agitador y muy consciente de que el empate sólo le convenía a su adversario. Buscó más la victoria. Quizá ahí estuvo la diferencia más sustancial, y definitiva, para reponerse de derrotas recientes (el 1-0 con el Levante y el 1-2 con el Manchester City) y relanzarse a toda velocidad en el liderato.

2 - EL MESSI MÁS GRIS:

Pocos partidos se ha visto tan inadvertido a Lionel Messi como en el duelo dominical en el Santiago Bernabéu. No tuvo gol en una de esas ocasiones que casi nunca falla, cuando mejor se sentía su equipo en el primer tiempo, pero sobre todo su participación en el juego fue insustancial, sin desborde, sin la chispa de siempre y sin el carácter definitivo de sus acciones. Sin él, el Barcelona hoy por hoy es un equipo sin poco más que una cantidad cansina de pases horizontales -este domingo le costó un mundo salir con la pelota jugada en el segundo tiempo- y poca profundidad. Pierde el liderato.

3 - EL TIOVIVO DEL ATLÉTICO:

Dentro de la indeterminación en la que transita la temporada del Atlético de Madrid, hay alguna constante indudable. Una evidente: su improductividad cada vez que sale lejos del Wanda Metropolitano. No es una novedad. Ni este curso ni el anterior. Antes de una fiabilidad altísima como visitante, hoy es todo lo contrario. Lo extraño es el triunfo a domicilio. Ha ganado sólo tres de sus trece salidas de este curso de la Liga y no vence en campo rival desde el 22 de diciembre, con un 1-2 al Betis. Todo el crédito que gana cuando juega en su estadio, lo pierde cuando sale fuera. Un tiovivo cuyas siguientes paradas son decisivas para su futuro en esta campaña: el próximo sábado recibe al Sevilla, un rival directo por la tercera y cuarta plaza, y el miércoles siguiente viaja a Liverpool para seguir o no en la Liga de Campeones.

4 - LA INERCIA EN CASA DE LA REAL:

Siete victorias consecutivas. Es el resumen más rotundo del momento en el Reale Arena de la Real Sociedad, cuatro de ellas concentradas en LaLiga Santander: 3-0 al Mallorca, 2-1 al Athletic Club, 3-0 al Valencia y 1-0 al Valladolid. Nueve goles a favor y uno sólo en contra. Las otras tres corresponden a la Copa del Rey (2-1 al Mirandés, 3-1 al Osasuna y 2-0 al Espanyol). Son los dos frentes abiertos, el primero por jugar la Liga de Campeones y el segundo por ser campeón, de un bloque de enorme ambición. 'Es mérito de la plantilla', afirma Imanol Alguacil, su técnico, tras el último triunfo ante el Valladolid, obra de Adnan Januzaj.

5 - LA REACCIÓN DEL GETAFE:

El Getafe insiste en un hecho para la historia: su clasificación para la Liga de Campeones. Ni siquiera dos derrotas seguidas, el 2-1 en el Camp Nou contra el Barcelona y el 0-3 de la pasada jornada contra el Sevilla, ponen en duda la indiscutible candidatura del conjunto azulón a las cuatro primeras posiciones de la tabla, reafirmada con la reacción de este domingo frente al Mallorca (0-1). El cabezazo de Maksimovic son tres puntos, pero también la reivindicación de un equipo que sigue asombrando a Europa. Es cuarto. EFE