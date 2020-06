5 claves de la jornada 28

Iñaki Dufour

Madrid, 14 jun (EFE).- La reafirmación del líder, el Barcelona, con un 0-4 al Mallorca; la eficacia de Toni Kroos en el Real Madrid; el acelerón de Lucas Ocampos para el Sevilla; la rutina visitante del Atlético de Madrid; y una reanudación sin tendencias figuran entre las claves de la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander, la primera después del parón por la pandemia del covid-19.

1 - La reafirmación del líder:

La nueva normalidad; la puerta cerrada; la acelerada preparación física; los cinco cambios, que fueron agotados por quince de los 20 equipos en esta jornada; las convocatorias de 23 futbolistas... Y el mismo equipo en la cima de la tabla: el Barcelona, que retomó la competición con un incontestable 0-4. Un ejercicio de líder más relevante de lo que se presupone, porque, aunque jugó contra el Mallorca, hoy antepenúltimo, el equipo azulgrana está en duda lejos del Camp Nou. No ha sido para nada tan solvente fuera como acostumbra. En esta Liga, por ejemplo, sólo ha ganado en seis de sus 14 desplazamientos. Es un 42 por ciento. Y ninguno de ellos con la rotundidad de los cuatro goles que lo hizo en su visita a Son Moix.

2 - La eficacia de Kroos:

Unos segundos por encima del minuto 3, en una acción que aparentemente no tenía más transcendencia, en la primera oportunidad de todo el choque, Toni Kroos sólo necesitó un mal despeje de su oponente para marcar el 1-0, con todo lo que eso conlleva para el Real Madrid, primero, pero sobre todo para el rival, aunque juegue en Valdebebas y sin público. Un toque certero con el interior y un golpe rotundo al partido. La pegada fue definitiva. No hay nada más concluyente en el fútbol actual. Luego llegó el 2-0 de Ramos y el 3-0 de Marcelo. Todo en el primer tiempo, suficiente para insistir en la persecución de un título que anhela desde 2017.

3 - El acelerón de Ocampos:

El Sevilla ha vuelto con potencia: ganó el derbi contra el Betis, en el partido que reabrió la competición en España (2-0), y observó desde la confianza de la victoria una jornada beneficiosa. El Getafe perdió en Granada, el Atlético de Madrid empató en San Mamés con el Athletic Club y la Real Sociedad igualó contra Osasuna. Eso se traduce en una renta de cuatro puntos en la carrera por la Liga de Campeones, en la que se mantiene lanzado por Lucas Ocampos, cuyo impacto es indiscutible (11 goles en 23 partidos jugados de Liga), más aún ahora: ha marcado en cada una de las cinco jornadas más recientes, con cinco goles y dos asistencias, pero además él ha sido un elemento esencial en siete de los últimos doce tantos de su equipo.

4 - La rutina del Atlético:

No ha cambiado nada para el Atlético de Madrid como visitante. No lo hizo el parón ni aquella victoria memorable contra el Liverpool en Anfield, justo antes de la interrupción de las competiciones. El conjunto rojiblanco sostiene una dinámica fuera de casa en LaLiga Santander -ha sumado sólo 17 de los 42 puntos disputados a domicilio- que amenaza su clasificación para la Liga de Campeones, tan indispensable siempre, más aún en este curso. Como tantas otras veces esta temporada surgió a la expectativa, necesitó la parada de casi siempre de Jan Oblak, recibió el 1-0 y no arriesgó hasta entonces, con la recompensa de que empató muy rápido. Después sí quiso más, mostró ambición, pero no le dio para más que un punto. Quizá fue tarde. O no tanto de haber marcado Santiago Arias una ocasión clarísima en el tramo final.

5 - Una reanudación sin tendencias:

Si la primera jornada de la 'nueva' normalidad de la Bundesliga fue evidente en determinados aspectos, como por ejemplo la irrelevancia del factor local (sólo ganó uno, el Borussia Dortmund, de los nueve clubes que jugaron en casa en el primer episodio del reestreno de la competición alemana), la vuelta de LaLiga Santander no apuntó a ninguna tendencia indudable. Ni en ese sentido (cuatro triunfos locales, tres visitantes y dos empates) ni en la transcendencia de la posición clasificatoria, porque no fue definitiva tampoco. No siempre ganó el que mejor va en la tabla. Hubo cinco ejemplos: el Espanyol, último, venció al Alavés (2-0), el Levante empató frente al Valencia (1-1), el Granada doblegó por 2-1 al Getafe, el Athletic le igualó al Atlético de Madrid (1-1) y el Osasuna frustró en el Reale Arena a la Real Sociedad (1-1). Ni los goles demostraron una guía muy exacta para próximas citas: de los 25 tantos de la jornada, 10 fueron en el primer tiempo y 15 en la segunda parte, once dentro del último tercio del choque. EFE.