5 claves de la jornada 29

Madrid, 18 jun (EFE).- El reencuentro de Ansu Fati, el contragolpe del Real Madrid, la contundencia del Atlético de Madrid, las dudas de la Real Sociedad y del Getafe y la recomposición del Espanyol son 5 claves de la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander:

1 - Ansu Fati:

El Barcelona aún no convence del todo. A su rotunda vuelta a la competición en Palma de Mallorca (0-4) le siguió un encuentro gris, de esos que habituó algunas veces antes del parón, que generan unas dudas apaciguadas por la única fórmula que no sobrepasa las interpretaciones: las victorias. Y el equipo azulgrana volvió a ganar, porque reencontró a Ansu Fati, el goleador que desató un triunfo muchísimo más cuantitativo que cualitativo y que pone en valor las individualidades de las que dispone el Barça, incluso aunque sea más suplente que titular. No jugaba de inicio en la Liga desde hace seis jornadas. 'Es un chaval que nos ayuda mucho', expuso Quique Setién. Rakitic la aconseja la misma 'paciencia y trabajo' que está demostrando. Entre tanto, el Barça sigue líder. Inquieto, pero en la cima.

2 - El contragolpe del Real Madrid:

Hubo polémica primero, por el gol anulado a Rodrigo Moreno por el árbitro Sánchez Martínez, que revisó la acción a instancias del VAR e interpretó que Maxi Gómez había intervenido o estorbado en el tanto del 0-1, y un contragolpe letal después, ya a la hora de encuentro. La pérdida de balón del Valencia puso en funcionamiento la maquinaria al Real Madrid, más aún cuando combinan en la acción Eden Hazard, Luka Modric y Karim Benzema, que culminó la ocasión para lanzar una victoria que era dudosa antes. La sentenció Marco Asensio. Su regreso fue perfecto. Diez meses y 25 días después de detectar su rotura del ligamento cruzado, tocó un balón y marcó gol. El 3-0, otra vez al contragolpe, fue de Benzema. El Real Madrid insiste en la Liga.

3 - La contundencia del Atlético:

Es un término insistente en el discurso de esta temporada de Diego Simeone, que lo reiteró en varias ocasiones en la víspera del choque contra el Osasuna. Es un factor básico para cualquier equipo, quizá el más decisivo de todos, en ataque y en defensa. No lo ha tenido apenas el equipo rojiblanco en toda este curso salvo excepciones contadas, como Anfield... Y Pamplona. Porque, ante todo, más allá del reestreno rotundo de Joao Félix, del impactante momento de Marcos Llorente en la delantera o de los 100 partidos de Liga imbatidos de Jan Oblak, el Atlético fue contundente en El Sadar. Por eso ganó. Y por eso reencontró el triunfo como visitante en el campeonato, tan necesario para él. No vencía fuera desde diciembre.

4 - Las dudas de la Real Sociedad y del Getafe:

Igualados en la reanudación del torneo en la cuarta posición, hoy ya van a remolque de ese puesto, a dos puntos, superados por el Atlético de Madrid, porque ninguno de los dos ha ganado en la vuelta a la competición. Un empate y una derrota resumen la vuelta a la escena de dos equipos que han interrumpido, o perdido -los futuros duelos lo dictarán-, la solvencia que les ha situado como indudables candidatos a jugar la Champions. Como tampoco vencieron en la última jornada antes del parón, es la peor racha sin ganar del Getafe desde septiembre y de toda la temporada de la Real Sociedad. 'Ahora mismo son detalles', apuntó Bordalás. 'El confinamiento nos ha sentado fatal', expresó Imanol Alguacil.

5 - La recomposición del Espanyol:

'El parón lo utilizamos para hacer un reset. Los capitanes, los que llevamos más tiempo, intentamos transmitir el mensaje de no rendirse y teníamos una oportunidad', expuso David López al término del 0-0 en Getafe. Ha regresado otro Espanyol de la interrupción del torneo. A ella llegó con una sola victoria en los siete encuentros inmediatamente anteriores, con cuatro duelos consecutivos sin ganar. Y de ella ha vuelto con cuatro puntos de seis posibles (una victoria y un empate), con dos porterías a cero propias seguidas por primera vez en todo el curso y con el optimismo, la fe y la convicción que aportan verse ya a sólo tres puntos de la permanencia y fuera de la última posición, después de trece jornadas. 'Creemos en nosotros, es nuestro momento', dice Marc Roca. Hace tres meses, el destino parecía invariable. 'Cabrera (defensa del Espanyol) me dijo que en su último partido antes del coronavirus, contra Osasuna, la sensación es que se iban a Segunda', explicó José Bordalás, técnico del Getafe, tras el 0-0 contra el conjunto blanquiazul. Hoy todo es diferente. EFE