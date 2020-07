5 Claves de la jornada 33

Madrid, 2 jul (EFE).- El sufrimiento del líder en un golpe a la Liga; Setién, Griezmann y un desplome inesperado; Simeone, sin victoria pero convincente en el Camp Nou; el Valencia vuelve a ser la casa de los líos y un Villarreal sin freno, fueron las cinco claves de la jornada 33.

1. El sufrimiento del líder en un golpe a la Liga

El pulso por el título queda prácticamente visto para sentencia tras el triunfo de sufrimiento del Real Madrid ante el Getafe. Nunca sufrió tanto el equipo de Zinedine Zidane desde el regreso de la competición, anulado por José Bordalás y un planteamiento perfecto. Le salvó la fe de Dani Carvajal para inventar la acción del penalti y la fiabilidad de Sergio Ramos en las penas máximas. La seguridad en sí mismo que le falta al Barcelona, la exhibe un equipo lanzado a por el título que gana hasta los días que es superado por su rival. No había espacio para la brillantez ante la exigencia física y el desgaste. Los de Zidane superaron la visita al dentista con tres cambios decisivos que cambiaron el rumbo. Rodrygo y Marco Asensio modificaron el duelo.

2. Setién, Griezmann y un desplome inesperado

Pocos podían esperar el desplome del Barcelona que se marchaba líder al parón. Las sensaciones que transmite el equipo de Quique Setién son preocupantes. Su temporada se puede ir al traste en dos meses malos. Triste en el campo, sin dar la sensación de poder ganar ni cuando va por delante en el marcador. El 'método Setién' no parece convencer a Leo Messi ni a los pesos pesados. Una imagen habló por sí sola. En la pausa de refrigeración Simeone se desgañitaba dando órdenes a un equipo que le rodeaba escuchando. A metros, cada jugador del Barcelona miraba para un sitio y no había consignas. La desunión es cada vez más patente y la imagen de la jornada llegó en el minuto 90, cuando el técnico recurrió a Antoine Griezmann para jugar cuatro minutos. El Barcelona no pudo con el Atlético de Madrid y en una semana ha convertido la Liga en un imposible.

3. Simeone, sin victoria, pero convincente en el Camp Nou

Recordará siempre Diego Pablo Simeone el Camp Nou como el escenario donde ganó la Liga como entrenador del Atlético de Madrid. Fue con un empate, como el firmado esta jornada para asentar las firmes opciones de Liga de Campeones con su buena dinámica, en un partido en el que tuvo por momentos anulado al Barcelona. La buena imagen rojiblanca no oculta el dato que no logra mejorar el Cholo. Jamás venció en el estadio azulgrana en trece visitas rendidas en todas las competiciones. Seis empates y seis derrotas que clavan una espina que no logra quitarse el técnico argentino. Aunque su sabor de boca fue bueno gracias a su planteamiento, la superioridad física de su centro del campo y una apuesta acertada por Yannick Carrasco que trajo de cabeza a la defensa culé. Para cerrar el partido una imagen que no necesitó palabras. Su mirada al que era su estrella, Griezmann, suplente en el Barcelona y saliendo para el tiempo añadido.

4. El Valencia vuelve a ser la casa de los líos

Entra en una autodestrucción que ya conoce el valencianismo un equipo que peleaba por Europa y su mal momento le deja casi sin opciones en mitad de la clasificación. Albert Celades destituido y reacción nula con Voro, dimisión del director deportivo César Sánchez, palabras duras del presidente Anil Murthy hacia los jugadores, lesión de rodilla de Rodrigo Moreno y mensaje en redes sociales de la hija del propietario Lim afirmando que harán lo que quieran con un club que es suyo. Jugar a puerta cerrada evita la bronca que se crearía en la grada de Mestalla con una afición que nuevamente debe tener paciencia.

5. Un Villarreal sin freno

Junto al Real Madrid es el mejor equipo de LaLiga Santander tras el regreso de la competición. Ha pasado a meterse de lleno en la pelea por la Liga de Campeones con una racha de resultados inmejorable y un grupo de jugadores que exhiben fortaleza física. Muy superiores en ritmo de competición a sus rivales firman cinco victorias y un empate, 16 puntos de 18 posibles para volar. Su última conquista, el Benito Villamarín, con un doblete de Gerard Moreno que le convierte en favorito a máximo goleador nacional del curso liguero. Su próximo rival, un Barcelona al que puede dar la sentencia. EFE