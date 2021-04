62 eurodiputados piden explicación de reunión del SEAE y diputados de Maduro

Bruselas, 16 abr (EFE).- Un grupo de 62 diputados del Parlamento Europeo pidieron hoy explicaciones al alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por la reunión que esta semana mantuvieron en Bruselas funcionarios del Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE) con parlamentarios venezolanos a los que califican de 'acólitos del abominable régimen de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro'.

Los 62 eurodiputados firmantes de la carta dirigida a Borrell e impulsada por el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil, pertenecen al Grupo Popular Europeo (PPE), a Renew (liberales) y al grupo Conservador y Reformista Europeo (ECR).

En la misiva, los 62 eurodiputados expresaron su 'profunda preocupación e indignación' ante la reunión celebrada el pasado día 14 en la sede del SEAE en Bruselas entre 'altos funcionarios europeos' con una delegación venezolana compuesta por Pedro Carreño, Desireé Santos Amaral e Iris Varela, según un comunicado del PPE.

Los firmantes de la carta, en la que dicen estar estudiando pedir la comparecencia de Borrell ante el Parlamento Europeo para que dé explicaciones, afirman que Varela es 'conocida por sus postulados radicales y violentos, por proferir amenazas públicamente al presidente interino (venezolano) Juan Guaidó y otros líderes democráticos y en gran parte responsable de la expulsión de la Embajadora de la UE en Caracas'.

Un portavoz del SEAE confirmó ayer, jueves, a Efe que una delegación de diputados venezolanos, cuya composición no precisó, fue recibida 'a petición suya' por funcionarios del SEAE para una 'reunión técnica', de las que 'forman parte de la rutina diplomática diaria' de ese departamento y de las que no informan, pero en este caso 'particular' hicieron una excepción por haberse 'difundido algunas percepciones erróneas' sobre esa cita en la prensa.

Precisó que en ese encuentro 'los funcionarios del SEAE reiteraron la posición de la UE sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre'.

Además, recordaron a sus interlocutores 'la necesidad de aumentar el acceso humanitario para hacer frente a la dramática situación en Venezuela, así como la disposición de la UE a apoyar los esfuerzos de diálogo para superar la crisis política, particularmente ante el agravamiento de la pandemia de Covid-19'.

'Tal y como se recoge en las conclusiones del Consejo de enero sobre Venezuela, la UE seguirá comprometiéndose y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para fomentar el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis del país', concluyó el portavoz del SEAE. EFE

