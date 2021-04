79-61. Fitipaldo, Huertas y Shermadini desactivan a un gris Unicaja

Santa Cruz de Tenerife, 18 abr (EFE).- El Lenovo Tenerife logró una importante y contundente victoria ante un gris y desacertado Unicaja de Málaga (79-61) que los locales fraguaron en una excelente defensa que le llevó a dominar el choque desde el inicio. Con este triunfo y la derrota del TD Systems Baskonia, los isleños se aferran a la tercera plaza.

Con veinticuatro triunfos y solo seis derrotas, el equipo que entrena Txus Vidorreta sigue defendiendo ese tercer puesto de la Liga ACB y solo detrás de Real Madrid y Barcelona, todo un logro esta temporada de un equipo que tiene por debajo a rivales tan potentes como Baskonia, Valencia Basket y el propio Unicaja.

Este domingo, el plantel insular hizo un partido muy completo. De esos que te sale todo lo que has podido preparar y vencer a un rival de una calidad extraordinaria. El equipo tinerfeño, no solo supo hacer una gran defensa ante el Unicaja, sino que no permitió, al equipo malagueño tener segundas oportunidades, mérito de esos rebotes también claves en este deporte.

Destacó un día más el dominio bajo aros de Gio Shermadini y también el debut de Charles Jenkins que, debido a ese dominio en el marcador pudo tener más minutos de los previstos, 18, en los que anotó 5 puntos.

La salida del equipo insular en el primer cuarto marcó la trayectoria del partido.8-0 de inicio que se pasó a un 17-5 con un Bruno Fitipaldo que tomaba el liderazgo del equipo. La defensa del rival se centraba en Shermadini y los aleros, pero fue el base quien abrió el camino hacia el triunfo.

Con la entrada de Jaime Fernández el Unicaja tuvo más frescura ofensiva y logró, al menos, mantener las diferencias que existían en el marcador, pero no lograron acercarse. Fitipaldo estaba haciendo mucho daño des de fuera, junto a Shermadini quienes se convirtieron en los máximos anotadores del equipo hasta el momento.

En el segundo cuarto el Lenovo Tenerife supo mantener las diferencias en el marcador, principalmente por su buen trabajo defensivo que no permitió a su rival anotar con facilidad. Solo Bouteille encontró canasta pese al buen trabajo de Sergio Rodríguez y Doornekamp en su defensa.

Lo cierto es que en ataque no estuvo tan acertado como en el primer cuarto. Se llegó al tiempo de descanso con la misma diferencia que al término del primer cuarto, diez puntos (39-29).

El Lenovo Tenerife mantuvo bien su trabajo defensivo y siguió manteniendo el control del encuentro. Incluso pudo aumentarlas diferencias hasta los veinte puntos (54-34) en el minuto 26 cuando tanto Doornekamp como Salin pudieron anotar desde el exterior.

El partido parecía que tenía un solo equipo en la cancha, un Lenovo Tenerife que seguía defendiendo bien, pero sobre todo, no le daba segundas oportunidades al rival después de sus lanzamientos fallidos.

En el último cuarto fue un querer y no poder por parte del Unicaja de Málaga. Solo Bouteille y Alberto Díaz encontraron canastas con cierta facilidad, mientras que el resto no tuvo el acierto de otras ocasiones.

Al final, 79-61 para el Lenovo Tenerife que sigue creciendo, pero sobre todo mantiene ese tercer puesto en la clasificación que intentará defender hasta final de la liga regular.

- Ficha técnica:

Lenovo Tenerife 79 (24+15+20+20). Fitipaldo (16), Salin (3), Doornekamp (8), Cavanaugh (3), Shermadini (22) –inicial-, Guerra (4), López (2), Huertas (16), Jenkins (5), Rodríguez (-), Sulejmanovic (-) y Yusta (-).

Unicaja Málaga 61 (14+15+14+18). Díaz (8), Brizuela (4), Waczynski (-), Thompson (2), Guerraro (6) –inicial-, Fernández (13), Alonso (-), Thomas (6), Abromaitis (-) y Bouteille (22)

Árbitros: Pérez Pérez, Padrós y Mendoza. Señalaron técnica a los visitantes Fernández (min.12) y a Alberto Díaz (min.34).

Incidencias: Partido de la jornada 32 de la Liga Endesa disputado a puerta cerrada en el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

JS/asc