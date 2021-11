9-10. España aplaza su pase para la final del Europeo

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- España perdió 9-10 ante Portugal en un partido dramático que se decidió en los últimos segundos y tendrá que ganar a Francia en la última jornada de la primera fase del Europeo de hockey sobre patines para jugar la final.

Con dos goles en contra en el último minuto del duelo, cuando ganaba 9-8, España perdió la oportunidad de clasificarse para la final sin esperar a la última jornada. Ahora, Francia, es primera con diez puntos, Portugal segunda con siete y España tercera también con siete. Una victoria sobre Francia, matemáticamente, le daría acceso a jugar por el partido por el título.

El vigente campeón, España, y el subcampeón, Portugal, se citaron en uno de los duelos más igualados que puede dar el mundo del hockey sobre patines. El 'clásico' ibérico iba a decidir el futuro de ambas selecciones en el Europeo, en el que al equipo dirigido por Guillem Cabestany le bastaban tres puntos para jugar la final y evitar un duelo a vida o muerte frente al cuadro galo.

No lo tenían fácil. El Pavilhao Multiusos de Paredes se llenó hasta la bandera para apoyar a Portugal, que no podía fallar si no quería quedar eliminado. Aún así, en un ambiente adverso, la selección española no se amedrentó y salió muy enchufada en una primera parte de ida y vuelta con muchas alternativas.

Con el público todavía acomodándose en sus asientos, España abrió el marcador en la primera jugada del partido. Ignacio Alabart hizo su sexto tanto del torneo, marcó territorio y demostró que el cuadro de Cabestany iba en serio.

Aunque a Portugal sólo le costó reaccionar un par de minutos gracias a un tanto de Joao Rodrigues, España volvió a mostrar su carácter con el 2-1, obra de Pau Bargalló, que no desaprovechó una asistencia desde un lateral de Xavi Barroso.

Entonces, el conjunto luso reaccionó de verdad, a lo grande, para voltear el marcador con tres goles consecutivos de Goncalo Alves, Rafa Costa y Helder Nunes, el último en el minuto final de la primera parte para dejar un 2-4 muy complicado para España. Sin embargo, en los últimos segundos, Barroso, en un lanzamiento lejano y Bargallo, de penalti, empataron el partido.

El guión no cambió en el segundo acto. España comenzó fuerte otra vez y volvió a marcar muy pronto, por medio otra vez de Barroso, que combinó con Bargalló en una jugada rápida que dio un tanto de ventaja al equipo de Cabestany. Sergi Panadero se apuntó a la fiesta con el sexto. Un movimiento espectacular cerca de la portería colocó a España con dos tantos de ventaja.

Portugal no tiró la toalla. Fue a reducir distancias inmediatamente y encerró a la selección española, que, sin embargo, en dos contragolpes pudo sentenciar pero se encontró con el portero Girao. No fue bueno dar esperanzas a Portugal, porque Alves, de lanzamiento directo, primero, y de penalti, después, empató el duelo a falta de nueve minutos.

España tuvo la suerte de reaccionar rápido. Pau Bargalló, no falló en dos lanzamientos directos consecutivos y colocó un 8-6 a favor de España que parecía insalvable para sus rivales.

Portugal, desesperada, jugó a buscar lanzamientos directos y penaltis. En uno de ellos, encontró su premio y Helder Nunes redujo otra vez distancias. Y, aunque en un contragolpe Barroso hizo el noveno, llegó la desgracia: Joao Rodrigues a falta de 49 segundos y Rafa Costa, en los últimos 13, tumbaron a España, que este viernes, a las 19:30, se jugará su futuro en 50 minutos de infarto. EFE

jjl/msp