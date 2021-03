95-100. El Joventut frena la remontada del Casademont

Zaragoza, 6 mar (EFE).- El Joventut de Badalona, con su triunfo a domicilio sobre el Casademont Zaragoza (95-100) frenó la remontada que estaba protagonizando el equipo aragonés en las últimas jornadas y que era clave para este último para engancharse a la parte alta de la clasificación.

El conjunto 'rojillo' midió su buen momento frente a los de Carles Durán, que le demostraron que el conjunto catalán está un punto por encima de la mayoría de los que habían sido sus rivales en las últimas jornadas, todos ellos de la parte baja de la clasificación salvo el Baskonia.

La victoria de los verdinegros no solo supone colocar un tapón en la progresión maña y mandar un mensaje de que deberá mejorar contra los de arriba para no renunciar a su objetivo, sino que le permite llevarse la diferencia particular tras haber ganado los dos encuentros en que se han enfrentado y seguir asentado entre los ocho primeros clasificados.

Además, corta la racha de dos derrotas consecutivas que había sufrido entre Liga y Eurocopa, lo que se permite continuar séptimos en la clasificación tras un partido que se decidió en el último minuto, en el que el marcador registraba 92-94, pero en el que los verdinegros estuvieron más serenos y tranquilos por contra a un conjunto maño precipitado.

El partido estuvo tremendamente igualado desde el principio y si bien hubo alternativas en el marcador para uno y otro equipo, prácticamente en cada parcial el conjunto badalonés jugó más como un equipo que un Casademont Zaragoza que se perdió en muchos momentos y que resolvía por calidad individual aunque al final la precipitación fue mala consejera y acabó suponiendo la derrota.

La aportación en los visitantes del trío Ante Tomic, Valery Brodziansky y Nenad Dimitrijevic, con 63 de los cien puntos anotados por su equipo, fue determinante para la victoria de la 'Penya' que rompió así una racha de su rival de nueve victorias en los últimos diez partidos, contando los de competición europea.

- Ficha técnica:

95 - Casademont Zaragoza (19+30+19+27): Sulaimon (11), Ennis (15), Benzing (14), Harris (21), Hlinason (-) -cinco inicial- Barreiro (1), Brussino (7), San Miguel (5), Wiley (21) y Javi García (-).

100 - Joventut (19+29+24+28): Bassas (2), López-Aróstegui (12), Ventura (2), Brodziansky (20), Tomic (24) -cinco inicial- Dimitrijevic (19), Pau Ribas (8), Morgan (8), Birgander (-) y Parra (5).

Arbitros: Calatrava, Torres y Merino. Excluyeron por dos técnicas a Sulaimon (m.25). Excluyeron por personales a Birgander (m.27).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada.