96-107. Curry anota 49 puntos, con 10 triples, y Warriors ganan a Sixers

Filadelfia (EE.UU.), 19 abr (EFE).- El base All-Star Stephen Curry anotó 49 puntos, incluidos 10 triples, y los Golden State Warriors se aprovecharon de nuevo de su inspiración encestadora para ganar a domicilio por 96-107 ante los Philadelphia Sixers, que tuvieron las bajas del base australiano Ben Simmons y el alero Tobias Harris.

Un triple de Curry, que empató el marcador a 86, le dieron 11 partidos consecutivos con 30 o más puntos, superando al legendario Kobe Bryant con la mejor marca en jugadores de 33 años o más.

Curry, quien cumplió 33 años el mes pasado, también tiene la racha de partidos de 30 puntos más larga de un jugador de los Warriors desde Wilt Chamberlain, en 1964.

El base estrella de los Warriors completó el quinto partido de 40 puntos en abril y superó a Bryant y al también legendario Michael Jordan en la mayoría de los encuentros de 40 tantos en un mes por un jugador de 33 años o más.

Curry anotó triples al final del cuarto periodo para obtener ventajas parciales de 90-91 y 92-96 que permitieron a los Warriors superar al mejor equipo de la Conferencia Este.

Esta vez, el pívot camerunés Joel Embiid, bien marcado por la defensa de los Warriors, aunque anotó 28 con los 76ers, perdió el balón y el alero canadiense Andrew Wiggins anotó en el otro extremo del campo para asegurar el partido.

Las bajas de Simmons (enfermedad) y Harris (20,5 puntos de promedio; dolor en la rodilla derecha) pesaron demasiado en el juego ofensivo de los Sixers.

Especialmente en una noche de gran inspiración de Curry, que superó también en el duelo individual a su hermano Seth, que juega con los Sixers, pero que nada pudo hacer por evitar otra exhibición encestadora de uno de los mejores jugadores que hay actualmente en la NBA.

Incluso para Curry, su reciente racha de disparos sensacionales se colocó entre los mejores de su carrera.

Curry tiene promedios de 43,8 puntos (57% tiros de campo, 55% triples y 91%), 5,8 rebotes y 5,0 asistencias en cuatro partidos la semana pasada.

El base All-Star también superó la lesión que sufre en el tobillo izquierdo, que se torció el pasado sábado en el partido ante los Boston Celtics.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, calificó como un 'arte' lo que hace Curry en el campo cuando tira a canasta y que nadie antes pudo lograr.

'Lo que está haciendo es increíble de ver. Nadie en la historia de este deporte ha hecho nunca lo que él está haciendo ahora. Y estoy hablando de toda la gama de disparos'.

El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, estuvo de acuerdo, incluso insistiendo en una discusión con su hermano mayor en Chicago en que la temporada de Curry compite con cualquier cosa que Jordan haya logrado.

'No sé si alguna vez he visto algo parecido a la racha en la que está ', dijo Rivers. 'Te garantizo que no hay nadie que haya anotado (puntos) como él'.

Wiggins anotó 16 puntos y el pívot Kevon Looney atrapó 15 rebotes, la mayor cantidad de su carrera, que también ayudaron a los Warriors (29-29), que siguen novenos en la Conferencia Oeste, con derecho a jugar el torneo de entrada a los playoffs.

Mientras que los Sixers, junto a Embiid, que anotó 11 de 14 tiros de campo, y acabó con un doble-doble al capturar 13 rebotes, Seth Curry logró 15 tantos, y el escolta-alero Danny Green llegó a los 12 con cuatro triples en su haber.

A pesar de la derrota, los Sixers (39-18) siguen al frente de la División Atlántico y de la Conferencia Este. EFE