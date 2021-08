'A Burlamaqui hay que seguirlo', advierte el seleccionador de Perú

Lima, 6 ago (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, aseguró que estará atento a la evolución del joven centrocampista Alessandro Burlamaqui tras haber adquirido protagonismo en la pretemporada del Valencia, donde recaló recientemente procedente del equipo juvenil del Espanyol.

'A Burlamaqui hay que seguirlo porque está en una liga muy importante', dijo Gareca a su llegada a Lima para comenzar a alistar las próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Burlamaqui, de 19 años, ya vistió la camiseta de la selección peruana sub-17 hace dos años en el campeonato sudamericano disputado precisamente en Lima.

El jugador limeño se volvió tendencia en las redes sociales de Perú tras su debut en Mestalla, donde fue titular frente al Milan italiano en el Trofeo Naranja, que se adjudicó el conjunto valenciano en los penaltis (5-3), tras haber concluido el encuentro sin goles.

Pese a tener también la nacionalidad española, el deseo de Burlamaqui es llegar en algún momento a la selección absoluta de Perú, como expresó el mismo jugador en declaraciones realizadas el jueves al canal ESPN.

'Tengo que estar agradecido a España porque es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista, pero yo me he comprometido con Perú. Quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú', enfatizó Burlamaqui.

El peruano ha aprovechado la oportunidad que se le ha abierto ante la carencia de centrocampistas que tiene el Valencia, cuya única incorporación de momento para el primer equipo ha sido el defensa paraguayo Omar Alderete, cedido por el Hertha Berlín.

'Ahora está concentrado en el Valencia, pero trabaja cada día para llegar a la selección peruana', reconoció el jueves a la emisora RPP el representante de Burlamaqui, David Estrella.

Pese a que firmó por el Valencia con la idea de integrarse en el equipo filial, el representante consideró que, 'si Alessandro sigue en este camino, será una opción para el primer equipo'.

De momento no descartó la posibilidad de pueda salir cedido a otro equipo para continuar su progresión, ya que tiene firmados tres años más dos opcionales con el club de Mestalla.

Antes de que comience la liga española, Burlamaqui podrá disponer de más minutos en el último amistoso de pretemporada que disputará este sábado el Valencia frente al Brentford, en Londres. EFE

fgg/jl